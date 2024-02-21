«وصلني» .. ابتكار يوفر السرعة والأمان لمستخدمي المواصلات

المصدر: دبي- مرفت عبد الحميد

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ابتكرت الطالبة صباح الظنحاني التي تدرس تخصص تكنولوجيا المعلومات في برنامج «إنجاز» للتأهيل لسوق العمل، تطبيقاً ذكياً أطلقت عليه اسم «وصلني»، يهدف إلى مساعدة المستخدمين في جميع أنحاء الدولة في إيجاد وسيلة مواصلات بسهولة ويسر، سواء لهم أو لأبنائهم، لتوصيلهم إلى مدارسهم بطريقة آمنة، أو توصيل كبار السن إلى أي وجهة يريدونها، وذلك بأسعار تتلاءم مع إمكانياتهم.

وأوضحت الطالبة أن التطبيق يمكن المستخدمين من البحث عن وسيلة مواصلات مناسبة بكل سهولة وسرعة توصيلهم إلى وجهاتهم، بأسعار في متناول اليد.

من جهتها، أكدت جامعة الوصل أن الابتكار الذي شاركت به الطالبة في الفعاليات التي نظمتها الجامعة بمناسبة شهر الابتكار تم اختياره من بين أفضل المشاريع التي تم استعراضها في هذا الشهر، مشيرة إلى تأهيله لتبنيه من جانب الجهات المعنية.

اختيارات

وقالت صباح الظنحاني، إن هناك عدة اختيارات في متناول اليد، منها ما يتعلق بالمواصلات العامة، وذلك عن طريق تنزيل التطبيق بعد إدخال معلومات المستخدم لتصله على الفور كافة المعلومات عبر بريده الإلكتروني، مثل نوع السيارة ومعلومات السائق وطريقة الدفع ليتمكن من اختيار الأنسب له، وهناك اختيارات تتعلق بطلبة المدارس، حيث يتم ربط جميع المدارس عبر التطبيق مع الجهات المعنية بتوفير الحافلات المدرسية، وتغذية التطبيق بأسماء الطلبة المسجلين في تلك الحافلات، ومن خلال التطبيق يقوم ولي الأمر بإفادة سائق الحافلة في حال اضطر الطالب لعدم الذهاب إلى المدرسة في ذلك اليوم تفادياً لتأخير الحافلة عبر الذهاب إلى بيت الطالب والانتظار طويلاً.

طلبة مسجلون

وبينت أن كل حافلة يمكن تزويدها بجهاز لوحي ذكي بجانب السائق ويتم تغذيته بجميع أسماء وأعمار الطلبة المسجلين، ويمكن لأولياء الأمور كل صباح الاختيار والضغط على لون من الألوان الثلاثة المتوفرة وهي: الأخضر والذي يرمز إلى ذهاب الطالب إلى المدرسة، أو الأحمر ويرمز إلى اضطرار الطالب للتغيب عن المدرسة في ذلك اليوم مع إدراج سبب الغياب، أو الأزرق ويرمز إلى عدم رغبة الطالب في استقلال الحافلة وأنه سيستقل وسيلة أخرى أو أن أحد والديه سيقوم بإيصاله إلى المدرسة في ذلك اليوم. وأضافت إن التطبيق سيضمن عنصري السرعة والأمان في توفير وسائل المواصلات للمستخدمين، كما سيساهم في التطوير والابتكار في هذا القطاع، ويقلل من الازدحام ويوفر الراحة والثقة لجميع المستخدمين.

وأشارت إلى أن التطبيق سيقدم بعدة لغات إضافة إلى لغات الإشارة للتسهيل على المستخدمين من أصحاب الهمم، كما يوفر طرقاً عدة وميسرة للدفع، فضلاً عن توفيره الحالة اليومية للطقس والحالة المرورية للشوارع.

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