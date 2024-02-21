تكريم الفائزين بـ«جائزة وزارة الموارد البشرية والتوطين للريادة المؤسسية»

المصدر: دبي – البيان

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كرّم معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، الفائزين بالدورة السادسة من جائزة «وزارة الموارد البشرية والتوطين للريادة المؤسسية» البالغ عددهم 50 موظفاً ووحدة إدارية بمختلف فئات الجائزة.

وتهدف الجائزة إلى نشر الوعي بمبادئ التميز وأهميته في دعم عجلة الريادة، وخلق بيئة عمل تنافسية تحفز الموظفين وتشجعهم على الإنجاز، وتعزيز تطبيق المفاهيم الإدارية الحديثة التي تركز على إسعاد المتعاملين، وتنمية القدرات اللازمة لدعم ودفع محركات التميز في كافة الوحدات التنظيمية في الوزارة. كما تهدف الجائزة إلى الارتقاء بمستوى الأداء للأفراد والوحدات التنظيمية، ما يصب في صالح ريادة أهداف الوزارة، ودعم التوجهات الطموحة لدولة الإمارات، ومركزها العالمي في سوق العمل، ومجالات العمل الحكومي المتميز، والابتكار والإنجاز.

وتنسجم معايير وفئات الجائزة مع جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، وتشمل فئة الجوائز المؤسسية، وفئة الجوائز المؤسسية الفرعية، إضافة لجوائز الفئات الفردية التي تتضمن فئة الوظائف الإشرافية وفئة الوظائف التخصصية، وغيرها من الفئات.

وقال معالي الدكتور عبد الرحمن العور خلال كلمته في حفل التكريم الذي نظم في دبي بحضور قيادات وموظفي الوزارة: «تشكل الجائزة انعكاساً وترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ التميز بمنظومة العمل الحكومي، لتكون نهجاً دائماً لجميع الأعمال بالارتكاز إلى ثقافة الإبداع والابتكار وترسيخ أسس منظومة عمل متكاملة تحقق الإنجازات وتصنعها، وتواكب التطورات، وترتقي بدولة الإمارات للمكانة التي تستحقها إقليمياً وعالمياً».

وهنأ معاليه الفائزين في الجائزة من الموظفين والوحدات الإدارية، مشيداً في الوقت نفسه بجهود موظفي الوزارة وحرصهم على تحقيق أهدافها الاستراتيجية ضمن أجواء من التنافسية الإيجابية والعمل ضمن روح الفريق الواحد.

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