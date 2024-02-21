«طرق دبي» تفتتح محطة سوق ديرة القديم للنقل البحري

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت هيئة الطرق والمواصلات محطة سوق ديرة القديم للنقل البحري، التي تخدم منطقة شارع البلدية القديم وسوق الذهب وترتبط مع محطتي الفهيدي وبر دبي في جزء من خطتها الشاملة لتطوير الخدمات الخاصة بوسائل ومنشآت النقل البحري، بما ينسجم مع التطور الحاصل في الإمارة في مختلف القطاعات، وعلى الأصعدة كافة ومنها قطاع النقل، خصوصاً النقل العام والسياحي، الذي يحظى بأهمية بالغة من قِبَل الهيئة لأداء دور في المساهمة في تعزيز المكانة السياحية لمدينة دبي.

وأكد أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، أن المحطة خضعت لأعمال تطويرية على غرار أعمال تطوير محطة بر دبي النموذجية في المرحلة الأولى، التي روعي فيها الحفاظ على الهوية التراثية، وتوفير مرافق خدمية للمتعاملين، وزيادة مناطق الانتظار المظللة، إضافة إلى مواقع استثمارية تخدم مستخدمي العبرات.

وقال بهروزيان: لقد أثمرت الأعمال التطويرية المذكورة زيادة في الإيرادات بلغت 27 % بفضل توسيع الطاقة الاستيعابية للمحطة بنسبة 15 % كجزء من الخطة التطويرية لهذه المحطة متضمنة تنفيذ متطلبات كود دبي، إضافة إلى حصول المحطة على شهادة المباني الخضراء من الفئة الفضية، كما تضمن المشروع تطوير الإنارة والمرسى البحري بمواد مستدامة صديقة للبيئة.

ويشكل افتتاح المحطة إضافة نوعية لقطاع النقل البحري في إمارة دبي، حيث يأتي إنجاز المحطة في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة للنقل البحري 2020 - 2030، التي وضعتها الهيئة لتطوير منظومة النقل البحري.

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