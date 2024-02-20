مجلس تنمية الموارد البشريّة الإماراتيّة و"السعودي الألماني الصحية" يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز توطين القطاع الصحي في دبي

المصدر: البيان

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أعلن مجلس تنمِية الموارد البشريّة الإماراتيّة والسعودي الألماني الصحية عن إبرام شراكة لتعزيز توظيف الأطباء الإماراتيين في المستشفى السعودي الألماني دبي، وتخلل الفعالية التي نظّمها الطرفان الإعلان عن 80 فرصة عمل متاحة للأطباء المواطنين، ويمثّل هذا التعاون خطوة استراتيجية لدعم التوطين في هذا القطاع المهم الذي يلمس حياة الناس.

ونظّم الطرفان فعالية بعنوان "يوم الطبيب الإماراتي" في مقر المستشفى السعودي الألماني دبي ، حيث تمت دعوة الطبيبات والأطباء لإماراتيين لحضور الحدث والاطلاع على الفرص المتاحة والاستماع لقصص نجاح من زملائهم المواطنين الذين سبقوهم في دخول القطاع الخاص وأثر ذلك على مسيرتهم المهنية، ما يُسلّط الضوء على دور الشراكة في جهود التوطين ضمن قطاع الرعاية الصحية.

أبرم الطرفان مذكرة تفاهم وقّعها عبد العزيز الفلاحي المشرف العام للتوظيف في دبي بمجلس تنمِية الموارد البشريّة الإماراتيّة، ، فيما وقع بالنيابة عن المستشفى مكارم صبحي بترجي الرئيس العام ونائب رئيس مجلس إدارة السعودي الألماني الصحية.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشريّة الإماراتيّة في دبي: "إن توفير فرص عمل للأطباء الإماراتيين في مؤسسات طبية مرموقة مثل المستشفى السعودي الألماني يُسهم في إثراء قطاع الرعاية الصحية بخبرات المواطنين و تعزيز التزامهم نحو إثراء القطاع، وتأتي هذه الشراكة لتُجسد دور المجلس في تمكين القطاعات الاستراتيجية مثل القطاع الصحي عبر مبادرات وشراكات نوعية أردنا عبرها تقديم مثال حي لتحقيقنا رؤية القيادة الرشيدة لإيجاد قطاع صحي مستدام ومتطوّر من خلال تعزيز بيئته بكفاءات مواطنة، وذلك عبر نهج استباقي يرفد الوطن بما يلبي احتياجات القطاع الصحي المتغيّرة والمتطورة باستمرار."

من جهته قال مكارم صبحي بترجي، الرئيس العام ونائب رئيس مجلس إدارة "السعودي الألماني الصحية: " تُعدّ شراكتنا مع مجلس تنمية الموارد البشريّة الإماراتيّة خير دليل على التزامنا المشترك بتنمية وتمكين المواهب المواطنة. من خلال التركيز على مساهمتهم في الرعاية الصحية التي نقدمها ونؤكِّد التزامنا بإيجاد مسارات جديدة للكفاءات المواطنة الإماراتية ، بهدف إحداث تأثير إيجاب على مستوى الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وألقى عبد العزيز الفلاحي المشرف العام للتوظيف في دبي بمجلس تنمية الموارد البشريّة الإماراتيّة كلمة خلال الفعالية أكّد خلالها على التزام المجلس بتعزيز حضور الكفاءات المواطنة في القطاع الصحي وقال: ""يسهم هذا اليوم المفتوح في توظيف الطبيبات والأطباء المواطنين، إلى جانب توقيع مذكّرة التفاهم مع السعودي الألماني الصحية، التي تدعم جهودنا لإحداث تغيير ملموس في توطين القطاع الصحي. وتُترجم هذه المبادرة رؤية قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات الرامية لتوفير فرص مميزة للمواطنين، ما يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في الدولة."

من جانبه أكد الدكتور حسين آل رحمة، المدير الطبي في المستشفى السعودي الألماني دبي على أهمية التوطين في قطاع الرعاية الصحية، ، كما أوضح فوائد دمج المواهب المحلية ضمن القوى العاملة الطبية. وأشار الدكتور إلى اتساع الفرص المتاحة للأطباء الإماراتيين، ، حيث اعتبر أن هذه الشراكة بمثابة فرصة مميزة للكوادر الطبية الإماراتية التي تسعى إلى التقدم المهني، داعياً إلى دعم هذه المبادرة التي تسهم في رسم مستقبل الرعاية الصحية في الإمارات من خلال منظور التوطين.

وتعتبر هذه المبادرة محطة هامة في مساعي توطين القطاع الصحي وإشراك المواطنين في رسم مستقبل هذا القطاع، وتتضمن مجموعة واسعة من فرص العمل للأطباء المواطنين تنسجم واحتياجات التحوّل الذي تشهده منظومة الرعاية الصحية دائمة التطور في الإمارات.

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