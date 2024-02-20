بمشاركة 12 دولة.. انطلاق الدورة الأولى من مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للسياحة العلاجية بدبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعد الإمارات مركزاً إقليمياً للعلاج الطبي والتجميلي بفضل الرعاية الصحية عالية الجودة، والأسعار التنافسية، كما تعد وجهة مثالية للمرضى الذين يسعون لتلقي علاجهم في الخارج، حيث تمتد شبكة واسعة من المستشفيات والمراكز الطبية في جميع أنحاء الدولة، وتقدم أفضل خدمات العلاج الطبي.

وانطلقت، أمس، الدورة الأولى من مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للسياحة العلاجية في فندق موفمبيك -القرهود-دبي، بحضور سالم الدرمكي وكيل وزارة الصحة ووقابة المجتمع، وحضور البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة رئيس المؤتمر، والاستاذ لطفي الخليفي رئيس الشركة المنظمة للمؤتمر .

افتتح المعرض بمشاركة 12 دولة وحضور نحو 40 مستشفى وشركة سياحة طبية من الإمارات وتركيا وتونس والهند وماليزيا وإسبانيا متنوعة المجالات، وبحضور أطباء من مختلف التخصصات الطبية في مجالات العلاج وجراحات والتجميل وزراعة الشعر.

ويستمر المعرض في استقبال زواره حتى يوم الغد، حيث تطرح عدة مستشفيات مشاركة عروضاً عامة وفرصاً لاستشارات طبية مجانية.

وأوضحت إحصاءات هيئة الصحة بدبي أن معظم السائحين الذين وفدوا إلى الإمارة بهدف العلاج والاستشفاء كانوا من الدول الآسيوية بنسبة 38% تليها دول أوروبا ورابطة الدول المستقلة بنسبة 24% والدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 22%، وأشارت إلى أن 55% من السائحين الصحيين الدوليين كانوا من الذكور و45% من الإناث.

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