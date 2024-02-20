الشركاء الاستراتيجيون لنادي "ذُخر": القيادة الرشيدة تولي كبار المواطنين كل الاهتمام وتحرص على تحقيق استقرارهم النفسي ورفاههم الاجتماعي

المصدر: البيان

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أكد مسؤولو عدد من الجهات الحكومية في دبي، الشركاء الاستراتيجيين لنادي "ذخر" لكبار المواطنين، أن القيادة الرشيدة تولي هذه الفئة المجتمعية المهمة كل الاهتمام والرعاية وتحرص على تحقيق أعلى مستويات استقرارهم النفسي ورفاههم الاجتماعي، إذ تتجلى تلك الحقيقة في العديد من المبادرات النوعية التي تطلقها وتنفذها إمارة دبي في هذا الخصوص ومن أبرزها "نادي ذخر" الذي يواكب الغايات الأساسية لأجندة دبي الاجتماعية 33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مطلع العام الجاري، لاسيما على صعيد تأسيس منظومة اجتماعية هي الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين.

ونوّه الشركاء الاستراتيجيون لنادي "ذُخر" بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي بتوسعة النادي عبر إنشاء مقر جديد له في منطقة الخوانيج، بما يؤكد مدى الحرص على إيجاد المزيد من أوجه الرعاية والدعم الاجتماعي لكبار المواطنين، وتوفير المقومات اللازمة لإدماجهم بصورة إيجابية وفعّالة في محيطهم المجتمعي، تقديراً لهم وتأكيداً للقيم النبيلة التي تأسس عليها المجتمع الإماراتي.

وقال معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، "أجندة دبي الاجتماعية 33" للعقد المقبل، تحت شعار "الأسرة أساس الوطن"، هو تأكيد على حرص سموه على تعزيز السعادة والرفاه الأسري والاجتماعي، وضمان استدامة جودة حياة المواطن واستقراره وتقدمه، مستشهداً بقول سموه "الوطن ليس أرقاماً وبنياناً.. الوطن أسر وإنسان.. ورسالتي لجميع المسؤولين أن أولويتنا الفترة المقبلة هي الأسرة حمايةً وتمكيناً وتطويراً وتماسكاً.. ونسأل الله أن يوفقنا في خدمة البلاد والعباد".

وأضاف معاليه: " استكمالاً لنجاح نادي "ذُخر" في حديقة الصفا وفق رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة للفرد وتوفير كافة مقومات الحياة الكريمة له، يأتي إنشاء نادي "ذخر" في الخوانيج، دعماً لهذه الأهداف وامتداداً للجهود، وباعتبار المواطن هو الشغل الشاغل للقيادة الرشيدة ومحور الأجندات الوطنية على كافة الصعد. مستشهداً بقول سمو ولي عهد دبي "إن صحة وراحة كبار المواطنين واستقرارهم الاجتماعي والنفسي هي من الأهداف التي يشملها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بكل الاهتمام والعناية"، وهو ما يتضح في توجيهات سموه الدائمة بتوفير كل ما من شأنه أن يكفل لكبار المواطنين أفضل أشكال الحياة الكريمة تقديراً لما قدموه من بذل وعطاء لوطنهم الإمارات."

وأكد معالي عبد الله المري أن إنشاء نادي ذخر في الخوانيج يُسهم بقوة في تحقيق الأهداف الرئيسية التي حددتها اللجنة العليا للتنمية وشؤون كبار المواطنين، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك من خلال تقديم النادي لخدمات متنوعة تراعي مختلف جوانب حياة كبار المواطنين من الناحية الصحة البدنية والذهنية والنفسية، وبما يرسخ الشعور لديهم بأنهم جزء مهم من المجتمع، منوهاً بأن النادي من شأنه تمكين كبار المواطنين في المجتمع عبر مبادرات وبرامج متنوعة، تجنبهم العزلة الاجتماعية، وتعزز صحتهم النفسية والجسدية، وتمنحهم السعادة وجودة الحياة.

حرص على الإنسان

من جهته، قال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، إن المبادئ الأساسية لأجندة دبي الاجتماعية 33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تشكل قاعدة متينة للتوسع في مشاريع اجتماعية مبتكرة، مؤكدًا أن حرص القيادة الرشيدة على كبار المواطنين نابع من حرصها على الإنسان واهتمامها به ورعايتها له.

وأضاف معاليه: "مشروع "نادي ذخر" بمرافقه وأنديته المتنوعة ينطوي على فكرة تعزيز جودة حياة كبار المواطنين صحياً وجسدياً، والتي أصبحت الهدف الاستراتيجي المتمثل بتمكينهم من مواكبة المتغيرات والانسجام المستدام مع المجتمع"، مشيراً إلى أن هذا الهدف وغيره من أهداف النادي، يقوم على منظومة من القيم التي تتضمن الحفاظ على الإدراك الذهني والاتزان النفسي والصحة الجسدية، بجانب دعم الاستقرار الأسري وتوطيد الترابط الاجتماعي، للإسهام في إثراء قيم المجتمع والفرد وإعلاء شعار "الأسرة أساس الوطن"، الذي رفعته أجندة دبي الاجتماعية.

وأضاف: "بصفتنا شريكاً استراتيجياً لنادي ذخر، فإننا نتطلع بأمل إلى ما سوف تقدمه التوسعة المرتقبة للنادي في منطقة الخوانيج، واثقين من أنها سوف تمنح أهالي المنطقة مزيدًا من القيمة، وتسهم إسهاماً ملموساً في الارتقاء بمستويات الصحة والعافية والسعادة لدى كبار المواطنين من سكان المنطقة".

تلاحم اجتماعي

بدورها، قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع: "تؤكد هذه الخطوة حرص القيادة على توفير البيئة والظروف الداعمة لمنظومة التلاحم الاجتماعي التي نفخر بها ونحرص على استدامتها ويعد كبار المواطنين ركيزتها الأساسية. وقد حقق النموذج الفريد والمتميز لنادي ذخر في حديقة الصفا نجاحاً كبيراً وحظي باهتمام مختلف الفئات المجتمعية على رأسهم كبار المواطنين لما يوفره من بيئة جاذبة وملهمة تمنح بعداً جديداً لمرحلة ما بعد التقاعد وتعزز من المشاركة المجتمعية لكبار المواطنين ومن الاستفادة من خبراتهم التراكمية وتوفر لهم التقدير والاحترام الذي يستحقونه".

وأضافت: "باتت منطقة الخوانيج من أكثر المناطق تطوراً واتساعاً عمرانياً ويسهم وجود فرع لنادي ذخر في المنطقة في خدمة كبار المواطنين بشكل أفضل وطرح مبادرات وبرامج لتعزيز دمجهم وتمكينهم"

أفضل المدن للعيش

من جانبه، قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: "تأتي التوسعة الجديدة لنادي ذخر في الخوانيج منسجمة مع السياق الاجتماعي العام في دبي ودولة الإمارات، وهو السياق القائم على السعادة والتلاحم الأسري ورعاية كافة فئات المجتمع وفي مقدمتهم كبار المواطنين. وكان إطلاق نادي ذخر بمثابة تعبير واضح عن اهتمام قيادتنا الرشيدة بهذه الفئة الغالية من أبناء الوطن، الأمر الذي يسهم في ترسيخ المكانة والسمعة العالمية لدبي باعتبارها من أفضل المدن للعيش، وبوصفها المدينة التي توفّر كل مقومات السعادة لمواطنيها انطلاقاً من أن الإنسان هو محور التنمية وهو غايتها وهدفها.

وأضاف: "كما يأتي "ذخر" بافتتاحه وتوسعته وما يستتبعه من تطوير متوافقاً مع إطلاق أجندة دبي الاجتماعية 33 التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مطلع العام الجاري، والتي جاءت متكاملة مع أجندة دبي الاقتصادية D33، إذ يشتركان معاً في هدف استراتيجي يتمثل في ترسيخ أسس التنمية الاجتماعية المستدامة وتأمين شروط الحياة الكريمة للأفراد كافة من صحة وسكن وتعليم وثقافة ورياضة وتنمية مجتمعية."

معرفة وثقافة

وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" أهمية نادي ذخر الاجتماعي والدور الكبير الذي يلعبه في مد جسور التواصل بين الأجيال، ومساهمته في تعزيز التلاحم المجتمعي، وضمان استقرار كبار المواطنين ورفاهيتهم، لافتةً إلى أهمية التوسعة الجديدة التي يشهدها النادي في منطقة الخوانيج وما يوفره من مرافق يحتاجها رواده من كبار المواطنين.

وقالت: "يمثل نادي ذخر حلقة وصل بين الماضي والحاضر، ومنصة للتواصل الاجتماعي بما يقدمه من خدمات نوعية تساهم في رفع مستوى جودة الحياة لكبار المواطنين، وهو ما يتماشى مع "أجندة دبي الاجتماعية 33" الرامية إلى ترسيخ أسس التنمية الاجتماعية المستدامة، وتوفير الخدمات التي تتصل بحياة الأفراد المباشرة، بما يلبي تطلعات مجتمع دبي ويحقق طموحاته".

وأشارت بدري إلى تقدير هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" لكبار المواطنين، واعتنائها بهم وحرصها على توفير كافة متطلباتهم المعرفية والثقافية من خلال مكتبة نادي ذخر، ويأتي ذلك تقديراً لما يقدمونه من عطاءات وما يمتلكونه من تجارب وخبرات واسعة وطاقات يجب استثمارها والاستفادة منها بأفضل صورة في تنشئة الأجيال القادمة.

وحول توسعة نادي ذخر لكبار المواطنين من خلال المقر الجديد في منطقة الخوانيج، قال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: "تجسّد مبادرة نادي ذخر لكبار المواطنين، رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واهتمام سموه البالغ بفئة كبار المواطنين وتوفير كافة المقومات التي ترتقي بجَودة حياتهم وتعزز سعادتهم وتوفر لهم حياة كريمة، كما تعكس توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتوفير أفضل الخدمات والرعاية لهم بما يعزز اندماجهم المجتمعي.

نعمل في بلدية دبي على ترجمة رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، ونحرص على تعزيز مسؤوليتنا المجتمعية تجاه كافة فئات المجتمع وفق استراتيجية متكاملة عبر إقامة المبادرات والمشاريع التنموية التي تلبي احتياجاتهم، بما فيها فئة كبار المواطنين، بهدف توفير سبّل الراحة لهم وتعزيز روابط التواصل المجتمعي معهم، وتعزيز اندماجهم في الحياة العامة، وتحقيق أفضل مستويات جَودة الحياة."

بدوره، قال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي ورئيس فريق العمل الحكومي لمشروع أندية ذخر: "نادي ذخر هدية القيادة الرشيدة لأبناء الوطن الذين تفانوا في العمل وساروا على نهج قادتنا الكرام في بناء الوطن وإسعاد أبناءه، ضمن لفتة كريمة تترجم نهج الوفاء والمحبة والتقدير لأبناء الوطن وتؤكد أن العطاء مستمر لجميع مراحل العمر وأن من أعطى سنوات عمره لخدمة الوطن سيكون في قلوبنا دائماً وسينال الرعاية لضمان مواصلة جميع تفاصيل الحياة والتمتع بأجواء رائعة لممارسة الرياضة ونيل الرعاية ولقاء الأصدقاء والمطالعة والمشاركة في مختلف الفعاليات".

وأضاف "حقق نادي ذخر نجاحاً كبيراً مع افتتاح فرعه في حديقة الصفا والمميز بتصميمه الرائع الصديق للبيئة وتنوع وتكامل الخدمات التي يقدمها لرواده، وتشرّف بزيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم الثاني لحاكم دبي، كما جاء التوجيه الكريم بتوسعة النادي بتشييد مبنى جديد في منطقة الخوانيج ليكون الفرع الجديد للنادي هدية جديدة من القيادة الرشيدة لفئة من أبناء الوطن كانت وستبقى دائماً محل اعتزاز وتقدير ورعاية، وليكون هذا المقر ملتقى لهم للاستمتاع بجميع تفاصيل الحياة الصحية السليمة ومواصلة دورهم الفاعل في المجتمع".

من جانبه قال الدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية: "تعد التوسعة الجديدة لنادي ذخر في منطقة الخوانيج خطوة مهمة في إطار حرص حكومتنا الرشيدة على صحة وراحة كبار المواطنين وتعزيز جودة حياتهم، من خلال تقديم أفضل الخدمات وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية. ويسرنا أن نكون من الداعمين للنادي، إذ نحرص من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع فريق العمل الحكومي منذ افتتاح أول مقر لنادي ذخر في منطقة الصفا، على بذل كافة الجهود لتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لكبار المواطنين بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع ككل".

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