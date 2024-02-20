رئيس الدولة يعزي في وفاة غانم المزروعي

المصدر: وام

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قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، واجب العزاء في وفاة غانم عبيد المزروعي.

وأعرب سموه - خلال زيارته مجلس العزاء في مدينة العين - عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد .. سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال أداء واجب العزاء.. معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.

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