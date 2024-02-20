هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تطلق حملتها الرمضانية بتكلفة 37 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عن إطلاق حملتها الرمضانية الموسمية تحت شعار (رمضان ... عطاء مستمر)، والتي تشتمل على العديد من البرامج منها إفطار الصائم وزكاة الفطر وكسوة العيد والمير الرمضاني وكسر الصيام، بكلفة مبدئية تقدر بنحو 37 مليون درهم قابلة للزيادة. وبواقع زيادة بلغت 3 ملايين درهم عن العام الماضي الذي خصصت له الهيئة مبلغ 34 مليوناً و146 ألف درهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة، اليوم الثلاثاء، بمقرها في أبوظبي، أوضحت خلاله أن الحملة من المقرر أن تشمل 44 دولة حول العالم، مشيرة في الوقت نفسه بأن الحملة، ستعمل على توفير مليون و800 ألف وجبة إفطار صائم داخل وخارج الدولة.

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