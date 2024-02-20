52 شركة سعودية تستشرف الفرص التجارية

المصدر: دبي - وام

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تشارك 52 شركة وطنية سعودية متخصصة في قطاع الأغذية في معرض الخليج للأغذية 2024 «جلفود» وتأتي المشاركة ضمن جناح هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية» بهدف استشراف الفرص التجارية والاستثمارية وفتح الأسواق.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المشاركة تأتي بصفة راعٍ في المعرض (الدولة الشريك) ضمن جهود تعزيز صورة العلامة التجارية لصادرات المملكة وإبراز مكانتها في الأسواق العالمية.

وتنظّم الهيئة على هامش أعمال المعرض عدداً من الفعاليات والأنشطة كما تنظم بعثة تجارية تشمل أكثر من 35 شركة أجنبية و52 شركة سعودية من قطاع الأغذية بهدف عقد اجتماعات مطابقة الأعمال مع المشترين المحتملين من الشركات الأجنبية المستوردة من أنحاء العالم.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية ثامر المشرافي أن «الصادرات السعودية» تحرص على المشاركة في المعارض العالمية المتخصصة كمعرض «جلفود» الذي يعدّ منصة حيوية تجمع نخبة من المتخصصين والمهتمين، ما يعد فرصة للمصدّرين للقاء المشترين المحتملين من مختلف الأسواق العالمية وبناء شبكات التوزيع الدولية، فمن المتوقع أن تشهد المشاركة عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، الأمر الذي يسهم في توسيع دائرة التعاون وتعزيز الفرص التجارية للمملكة على المستوى الدولي وتحقيق النمو المستدام للصادرات غير النفطية.

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