تأسيس مجمع المحطات الزراعية بميناء جبل علي بـ 550 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، المزوّد للحلول اللوجستية الذكية، بالشراكة مع شركتي «أدرويت كندا» و«الأمير فودز» بوضع حجر الأساس لبناء وتطوير محطات المنتجات الزراعية في ميناء جبل علي، بهدف تعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويؤكد هذا المشروع التاريخي التزام المجموعة تحصين سلاسل التوريد الغذائية في دولة الإمارات بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، إضافة إلى ترسيخ دور دبي المحوري في تجارة الأغذية العالمية إذ يتعامل ميناء جبل علي مع ما يقرب من 73% من تجارة الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات من ناحية القيمة، ما يجعله مسهِماً كبيراً في برنامج الأمن الغذائي في الدولة.

ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى في أوائل سنة 2025، إذ ستستثمر مجموعة موانئ دبي العالمية في هذا المشروع، إلى جانب شركتي «أدرويت كندا» و«الأمير فودز»، ما يقرب من 550 مليون درهم (150 مليون دولار) لبناء مجمع المحطات الزراعية المتطور، الذي سيتخصص في تخزين ومعالجة المنتجات الزراعية المختلفة، ومن ذلك البقوليات والمحاصيل الزراعية، كالحبوب والذرة وفول الصويا وسيستفيد من البنية التحتية المبتكرة لموانئ دبي العالمية ومعدات التفريغ الهوائية للسفن (وهي وحدات قائمة بذاتها تتمتع بقدرة فريدة على تفريغ المواد الجافة من ناقلات البضائع السائبة أو السفن إلى منشأة تخزين أو الصوامع) ومعدات النقل المتقدمة.

وحضر مراسم وضع حجر الأساس كل من داوود الهاجري المدير العام لبلدية دبي وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وعبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي المدير العام «دي بي ورلد»، دول مجلس التعاون الخليجي، ويوغيش رايبوريا، الرئيس التنفيذي لشركة «أدرويت كندا»، وياسين عبدالمجيد رناني، المدير العام لشركة الأمير فودز؛ وعدد من كبار المسؤولين.

1.2 مليار درهم

ومن المتوقع أن تضيف منشأة المحطات الزراعية الجديدة ما يزيد على 1.2 مليار درهم إلى حجم التجارة الخارجية السنوية، ما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عملية 300 مليار، كما ستعمل المنشأة الجديدة على تعزيز مناولة المواد السائبة بنحو 750 ألف طن متري سنوياً، ما سيكون له تأثير كبير في ديناميكيات التجارة في دبي وجهود الأمن الغذائي.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: يعد وضع حجر الأساس لمنشأة المحطات الزراعية، لحظة تاريخية لموانئ دبي العالمية وخطوة حاسمة في جهودنا الرامية لتعزيز مرونة سلسلة الإمدادات الغذائية في دولة الإمارات والمنطقة على نطاق أوسع، وسيضيف هذا الاستثمار بنية تحتية عالمية المستوى إلى مينائنا الرئيس، ويدعم الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي وتوسيع نظام التجارة الزراعية المزدهر في دبي بشكل كبير.

وقال عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي المدير العام لدي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: في الوقت الذي نعمل فيه على تطوير وتوسيع البنية التحتية للأغذية والمشروبات في «دي بي ورلد»، فإننا نبني الأساس لمستقبل يتلاقى فيه الأمن الغذائي مع التجارة العالمية وذلك بدمج هذه المحطات في محطة معالجة السكر وزيت الطعام الموجودة.

وأضاف ابن دميثان: ينسجم هذا المشروع مع التزامنا الثابت رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي العالمية، فنعمل على إنشاء منظومة شاملة للأغذية والمشروبات، بهدف تحسين الموارد وتنويع العروض.

دعم الأمن الغذائي

وقال ياسين عبدالمجيد رناني، المدير العام لشركة الأمير فودز: يمثل هذا الإنجاز لحظة محورية في تعاوننا مع موانئ دبي العالمية. وعبر هذه المنشأة، التي تعد خطوة حاسمة نحو توفير سلاسل الإمدادات الغذائية ودعم رؤية الإمارات للأمن الغذائي، نحن على استعداد لتوسيع نطاق وصولنا والإسهام بشكل كبير في تجارة الأغذية العالمية، ما يضمن استمرارنا في تلبية المتطلبات المتزايدة لمتعاملينا بالتميز والموثوقية.

وقال يوغيش رايبوريا، الرئيس التنفيذي لشركة أدرويت كندا: يسعدنا مواصلة شراكتنا مع موانئ دبي العالمية في مشروع المحطات الزراعية في ميناء جبل علي فيعد هذا المشروع شهادة على التزامنا المشترك الابتكار والاستدامة في القطاع الزراعي، وعند اكتماله سيعزز بشكل كبير قدرتنا على خدمة الأسواق العالمية بشكل أكثر كفاءة، ما يدعم مهمتنا في توفير حلول غذائية موثوق بها ومستدامة.

الجدير بالذكر أن محطات المنتجات الزراعية ستمتد على رصيف الميناء بمساحة 100.000 متر مربع، كأكبر منشأة متعددة المستأجرين في دبي للمعالجة الزراعية المتكاملة وتخزين الصوامع، وستتضمن سعة تخزينية إجمالية تبلغ 200 ألف طن متري، وسيتم تطويرها على مرحلتين، إلى جانب مرافق واسعة النطاق للمعالجة والتعبئة، للتعامل مع ما يصل إلى 500 ألف طن متري سنوياً، وتم تصميم المحطة لنقل البضائع بسلاسة مباشرة من السفينة إلى المنشأة عبر نظام الحزام الناقل المتقدم.

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