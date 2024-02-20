حضور قوي للشركات البحرينية في «جلفود»

المصدر: دبي - البيان

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سجّل الجناح البحريني في «جلفود» حضوراً قوياً بمشاركة مجموعة من شركات الأطعمة والعلامات التجارية البحرينية المرموقة العاملة في المجال، وهي شركة أوال للألبان، وشركة «ديكو البحرين»، وشركة كازروني وإخوانه.

وفي تعليقه على الإقبال الكبير الذي شهده الجناح البحريني في اليوم الأول، أشار أحمد عطية الله الحجيري، الرئيس التنفيذي لشركة «وورك سمارت» المنظمة للجناح، إلى سعادته بهذا النجاح المبهر، وأكد على الدور المحوري الذي يلعبه الجناح في معرض جلفود، حيث يسهم بشكل كبير في تعزيز الصناعات الغذائية البحرينية وإبرازها على المستوى العالمي، وأضاف أن «وورك سمارت» تولي أهمية قصوى لتوفير كل ما يلزم لنجاح أعمال الجناح، مؤكداً الالتزام بتقديم الدعم والمساعدة المطلوبة للشركات المشاركة.

وقال الحجيري: «للنسخة العاشرة على التوالي تنظم وورك سمارت الجناح البحريني في معرض جلفود، وبات الجناح منصة حيوية لتعزز الاتصالات بين قادة صناعة الأغذية والشركات المشاركة، وفرصة لعرض آفاق الأعمال واستراتيجيات النمو وفرص الاستثمار في القطاع، وذلك أمام الموزعين والموردين وتجار الجملة وتجار التجزئة، بالإضافة إلى قطاعات مثل الضيافة والمطاعم، وخُطوة استراتيجية تتماشى مع رؤية المملكة لتعزيز صادرات قطاع الأغذية وضمان الأمن الغذائي».

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