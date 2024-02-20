«الاتحاد للماء والكهرباء» تستعرض 7 مبادرات

المصدر: دبي - البيان

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استعرضت «الاتحاد للماء والكهرباء» 7 مبادرات، تعبر عن توجهاتها الاستراتيجية على صُعد مختلفة، بما في ذلك دعم جهود التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق أهداف الحياد المناخي وحماية البيئة، وتحسين تجربة المتعاملين، والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها للجمهور، وذلك من خلال مشاركتها في معرض «نبتكر لنزدهر»، الذي نظمته بلدية الفجيرة مؤخراً، بمناسبة شهر الإمارات للابتكار 2024.

وقال المهندس يوسف أحمد آل علي الرئيس التنفيذي للشركة، إن دولة الإمارات تمثل نموذجاً رائداً في مجال الابتكار، كونه ركيزة أساسية في العمل الوطني، تلقى دعماً استثنائياً من القيادة الرشيدة، وتطبيقاً عملياً على الأرض في مختلف القطاعات، مؤكداً أن المشاركة في معرض «نبتكر لنزدهر»، فرصة مواتية لإلقاء الضوء على مجموعة من أبرز مبادرات الشركة.

وشملت المبادرات التي استعرضتها الشركة في منصتها بالمعرض، جهاز حساس متطور، يتم استخدامه في خزانات ضخ المياه، يمتلك القدرة على إرسال تنبيهات فورية إلى الجهات المعنية، في حال وجود أي تغير في لون المياه أو خصائصها الكيميائية، مع إغلاق الصمام آلياً، لمنع ضخ أي مياه غير صالحة للمستهلكين، وآخر للكشف الدوري عن بعد لأنابيب الضغط العالي.

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