إماراتي يحصد جائزتين في المعرض الدولي للاختراعات بالشرق الأوسط 2024

المصدر: دبي - وائل نعيم

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حصد المخترع الإماراتي يوسف البرعي جائزتين عن اختراعه «طوق الأنابيب لكشف التسربات»، الأولى الجائزة الذهبية مع مرتبة الشرف، والثانية المركز الأول لأفضل اختراع لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في المعرض الدولي للاختراعات بالشرق الأوسط لسنة 2024 والذي نظمه النادي العلمي الكويتي في 4 فبراير واستمر 4 أيام.

وقال يوسف البرعي لــ«البيان» لدي 11 ابتكاراً، ومن بينها ابتكار حاصل على براءة اختراع و4 ابتكارات تحت مصنف براءة اختراع، مشيراً إلى أنه عمل على تأسيس فريق «ابتكاري»، يضم 97 مبتكراً، وقام بعقد 25 ورشة في مجال الابتكار لطلاب المدارس، وتم اختياره من قبل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي للتحدث عن سيرته مبتكراً.

وتم اعتماد يوسف البرعي مستشاراً للتوجيه والإرشاد من مركز أكسفورد للتدريب بالمملكة المتحدة، وحصل على شهادة حكم معتمد دولي في مسابقة الروبوت الصادرة عن الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي، ومدرب روبوت على مستوى الوطن العربي صادرة عن الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي.

كما أنه مدرب دولي معتمد من مركز أكسفورد للتدريب ومصدق من هيئة المعرفة بدبي، وخبير ومختص بتحليل الشخصيات عبر تقنية انياجرام من كلية لندن الدولية في بريطانيا، وحائز وسام إكسبو 2020 من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وحاصل على شهادة قائد الابتكار والتميز الوظيفي معتمدة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية.

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