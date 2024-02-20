القائد العام لشرطة أم القيوين: شهر الابتكار يتلاءم مع الخطط المستقبلية للإمارات

المصدر: أم القيوين - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، القائد العام لشرطة أم القيوين، أن شهر الابتكار يعد منصة الإبداع، ويتلاءم مع الخطط المستقبلية للإمارات، حيث يهدف إلى تعزيز المشاركات المجتمعية والمؤسسية ويحفز أصحاب الأفكار المميزة على تطوير مشاريعهم وتوظيفها لإيجاد الحلول المبتكرة لتحديات المستقبل جاء ذلك خلال حضوره المعرض الذي نظمه فريق الابتكار بالقيادة ضمن فعاليات شهر الابتكار «الإمارات تبتكر 2024».

حضر المعرض مديرو وممثلو المؤسسات الحكومية في أم القيوين إلى جانب كبار الضباط في الإمارة. ويأتي المعرض، الذي أقيم في مقر مركز خدمات المرور والترخيص، ضمن اهتمام شرطة أم القيوين بنشر ثقافة الابتكار ودعم المشاريع الإبداعية التطويرية المساهمة في الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور.

وتفقد القائد العام لشرطة أم القيوين والحضور المشاريع الابتكارية التي شارك فيها الشركاء ومنتسبو شرطة أم القيوين، بالإضافة إلى طلبة المدارس، حيث تعرف على فكرة (اختبار القيادة الذكي)، التي شارك في تطويرها معهد إيديال لتعليم قيادة السيارات، علاوة على مقترح نظام التبريد الذكي للمركبات للرقيب محمد سلطان بن صرم أحد منتسبي شرطة أم القيوين، إلى جانب مشاريع الطلبة التي ركزت على تعزيز مفهوم الاستدامة، ومجموعة من الأفكار الابتكارية الداعمة للجهود الأمنية للشرطة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز