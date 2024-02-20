القائد العام لشرطة رأس الخيمة: مشاركتنا في معرض الابتكار تسهم بنشر الثقافة المعرفية الشرطية

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة الحرص على تشجيع ودعم منتسبي الشرطة من أصحاب المواهب والابتكارات، إيماناً منها بأهمية دورهم في دعم مسيرة العمل الشرطي بالإمارة، وتقديم خدمات أمنية متنوعة ذات جودة عالية، تسهم في تعزيز مسيرة الأمن والأمان بالدولة، بما يتوافق وتوجيهات قيادتنا الرشيدة.

وقال خلال تدشينه جناح شرطة رأس الخيمة المشارك في معرض الابتكار، الذي يستمر حتى 23 الحالي، بحضور العميد جمال أحمد الطير نائب القائد العام، «إن حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على المشاركة في هذا المعرض، الذي ينظم في شهر فبراير من كل عام يجسد سعيها الدائم والمستمر لحث وتشجيع منتسبيها من الضباط والأفراد، والمدنيين على تقديم ابتكاراتهم ومقترحاتهم، التي تسهم في تطوير العمل الشرطي ورفده بكل ما من شأنه دفع مسيرة العمل الشرطي للأمام، وتوفير أعلى مستويات الأمن والأمان في ربوع الوطن الحبيب، وتقديم الخدمات الشرطية، بما يلبي تطلعات جمهور المتعاملين، ويسهم في تحقيق جودة الحياة».

وأوضح أن مشاركة شرطة رأس الخيمة في معرض الابتكار تسهم في نشر الثقافة المعرفية الشرطية بين مختلف فئات وأفراد المجتمع، من خلال اطلاعهم وتعريفهم بآخر ما توصلت إليه القيادة من تقنيات حديثة وخدمات متميزة، تسهم في مجملها بتحقيق رؤية وأهداف وزارة الداخلية، ودفع جهود الدولة في طريق التنافسية العالمية.

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