رأس الخيمة تفتتح أسبوع الابتكار بمشاركة 50 جهة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

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افتتح الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، فعاليات أسبوع الابتكار في مركز الحمرا للمعارض والمؤتمرات، ضمن شهر «الإمارات تبتكر 2024»، بمشاركة أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة وتعليمية، مؤكداً أهمية شهر الابتكار، كمناسبة إماراتية وطنية، تحتفي بالمبتكرين والمبادرات والإنجازات النوعية، وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض ابتكاراتهم التي تسهم في تحقيق التطور والتنمية الشاملة في جميع المجالات، وتسهم في خدمة وتطور الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات بشكل عام، والإمارة بشكل خاص.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، واللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، والدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة.

وأكد محمد موسى رئيس اللجنة الدائمة للفعاليات في رأس الخيمة، رئيس اللجنة المحلية المنظمة لأسبوع الابتكار، أن دولة الإمارات أصبحت منصة عالمية للابتكار، ووجهة للمبتكرين، وفتح الأبواب أمام أفضل العقول والكفاءات، وتوفر لهم البيئة المثالية ليبدعوا ويسهموا، من خلال ابتكاراتهم، في إحداث تغيير إيجابي في حياة المجتمع، وتطوير رؤية دولة الإمارات المستقبلية لخدمة البشرية.

وأشار إلى أن أسبوع الابتكار يشهد مشاركة أكثر من 50 جهة حكومية اتحادية ومحلية والقطاع الصحي والتعليمي من الجامعات وكلية التقنية العليا، حيث تحظى أجندة فعاليات أسبوع الابتكار في رأس الخيمة، بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، إيماناً بمشاركة المجتمع في بناء المستقبل، وفق رؤية دولة الإمارات، من خلال توظيف الابتكارات المقدمة لترسيخ دور دولة الإمارات العالمي بتقديم الأفكار المبدعة لخدمة البشرية.

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