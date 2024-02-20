«تنمية المجتمع» بدبي تطلق حملة للوقاية من تعاطي المخدرات

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي، حملة مجتمعية للوقاية من تعاطي المخدرات تستهدف الأسر والشباب والأطفال في دبي، وتسعى إلى تعزيز الوعي حول أنماط الحياة الإيجابية ودور التماسك الأسري في وقاية الأفراد من التعاطي، وتوجيههم إلى اتخاذ الخيارات الصحيحة لحماية أنفسهم وأحبائهم من مخاطر الإدمان.

وتشمل الحملة التي تستمر لمدة ثلاثة أشهر، سلسلة من ورش العمل التوعوية تنظم بالتعاون مع الجهات الحكومية وفي مجالس الأحياء التابعة للهيئة، وتتناول العوامل التي تسهم في تعزيز وقاية المجتمع من مخاطر المخدرات وبناء القدرات المعرفية للأفراد والأسر وتعزيز دور الأسرة في الوقاية من التعاطي والإدمان.

وقالت الدكتورة هدى السويدي، مديرة إدارة الفئات الأكثر عرضة للضرر في هيئة تنمية المجتمع، إن المنهجية الأكثر نجاحاً للوقاية من مختلف السلوكيات غير المرغوبة بما فيها آفة التعاطي، هي التماسك الأسري والوعي المجتمعي، مشيرة إلى أن وجود أنشطة وفعاليات مجتمعية توظف طاقة الشباب وتنمي مهارات الأطفال وتطور طموحاتهم، عامل رئيس في وقايتهم من مختلف المخاطر السلوكية بما فيها التعاطي.

وأوضحت خلود الشرف مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة تنمية المجتمع، أن اختيار اسم الحملة جاء انطلاقاً من أهمية الدعم الأسري والاجتماعي للوقاية من المخدرات وبهدف التوعية بدور مركز عونك في رحلة التعافي والوقاية من هذه الآفة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز