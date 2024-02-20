«K9» يناقش استخدامات الكلاب البوليسية في البحث والإنقاذ

المصدر: دبي - البيان

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يعتزم المؤتمر الدولي الخاص بالكلاب البوليسية K9 الذي ستستضيفه القمة الشرطية العالمية 2024، استعراض تحديات وتجارب استخدام الكلاب البوليسية في جهود البحث والإنقاذ خاصة في الكوارث الطبيعية والإنسانية، ومن خلال 10 أوراق عمل تخصصية لخبراء من مختلف القيادات الشرطية على مستوى العالم، يناقش المؤتمر بشكل خاص المشاكل الصحية للكلاب البوليسية التي تؤثر على أداء مهامها الوظيفية.

وأكد المكتب التنفيذي للقمة الشرطية العالمية، أن المؤتمر الدولي الخاص بالكلاب البوليسية، من المؤتمرات الرئيسة في القمة الشرطية التي ستستضيفها القيادة العامة لشرطة دبي من 5 وحتى 7 مارس المُقبل.

وعن أهمية المؤتمر الدولي الخاص بالكلاب البوليسية K9 في فعاليات القمة الشرطية العالمية 2024، أكد المقدم صلاح المزروعي، مدير إدارة التفتيش الأمني K9 في شرطة دبي، في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، أن المؤتمر من المؤتمرات التخصصية الفريدة من نوعها والمهمة في مجال عمل الكلاب البوليسية، سواء في الجانب الأمني أو في البحث والإنقاذ.

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