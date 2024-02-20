إنجاز تحويل شارع البلدية القديم إلى ممر سياحي تجاري للمشاة بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أنجزت بلدية دبي مشروع تحويل شارع البلدية القديم في ديرة، الممتد من منطقة الراس حتى سوق الذهب، إلى ممرٍ سياحي تجاري للمشاة، بما يوفر للزوار والسياح تجربة سياحية فريدة، إضافةً إلى تعزيز سهولة الوصول بين المناطق التاريخية والتجارية. ونفذت البلدية ضمن أعمال تطوير المشروع رصف الشارع، وإضافة بوابة جديدة، وعناصر الإضاءة، والمجسمات التراثية مثل، (المندوس)، إضافةً إلى تزويد الشارع بمقاعد، ومظلات للسياح والتي تعكس الهوية التراثية لواحد من أقدم الأماكن التاريخية في إمارة دبي.

وأوضح داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن أعمال تطوير وتجميل شارع البلدية القديم هي مرحلة أولى وجزء من خطة عمل شاملة تُنفذها بلدية دبي لتطوير المنطقة القديمة في ديرة وبر دبي، إضافة إلى الأماكن التاريخية والتراثية والأسواق القديمة في الإمارة، بهدف تعزيز جاذبيتها تجارياً وسياحياً.

وأكد الهاجري، العمل على جعل دبي أكثر جاذبية وجمالية من خلال توفير مرافق جاذبة ومتكاملة مع المحافظة على الهوية المعمارية التاريخية للإمارة، الأمر الذي يُرسخ من مكانة دبي مقصداً سياحياً عالمياً يجمع بين الحداثة والنموذجية والمعالم الحضارية القديمة.

ولفت إلى أن الهدف الرئيسي من تطوير شارع البلدية القديم هو إعادة إحياء الأسواق والأماكن القديمة في إمارة دبي، وكذلك إعادة إحياء تجربة السياح بطرق متجددة تعزز تجربتهم، عبر تحسين الهوية البصرية للمنطقة بإضافة عناصر تجميلية تراثية تعكس هويتها، وإقامة أنشطة ترفيهية، فضلاً عن تطوير مرافق سهلة الوصول وصديقة للمشاة.

ونفذت بلدية دبي أعمال رصف كاملة للشارع والذي أُغلق بالكامل أمام حركة السيارات، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة السياح والزوار في التعرف على المنطقة، إضافةً إلى تنشيط الحركة التجارية أمام المستثمرين لتطوير أنشطتهم التجارية بما يتوافق مع الهوية الجديدة للشارع.

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