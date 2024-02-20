مشروع لتوليد الطاقة الشمسية على أسطح مواقف مركبات ومباني «الجليلة»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة الجليلة، وهي مؤسسة عالمية غير ربحية للرعاية الصحية ضمن «دبي الصحية»؛ أول منظومة صحية أكاديمية متكاملة في دبي، وشركة «بوزيتيف زيرو» (Positive Zero)؛ أكبر شركة للطاقة النظيفة اللامركزية ومقرها دولة الإمارات، عن تدشين مشروع لتوليد الطاقة الشمسية على أسطح الأبنية ومواقف السيارات التابعة لمؤسسة الجليلة.

يأتي هذا المشروع الواعد في صورة اتفاقية لتأجير الطاقة الشمسية مدتها 20 عاماً، وتنفذه شركة «سراج باور» التابعة لمجموعة «بوزيتيف زيرو» بصفتها رائدة تزويد الطاقة الشمسية اللامركزية في دولة الإمارات والمنطقة، ويتضمن خدمات شاملة تغطي كل جانب من جوانب أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح ومواقف السيارات. وأوضح الدكتور عامر الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة، أن هذه الشراكة تأتي تجسيداً لالتزامنا الراسخ بحماية البيئة وتعزيز الاستدامة وبعث الأمل في مستقبل أكثر حيوية ومراعاةً للبيئة.

قال محمد عبد الغفار حسين، رئيس مجلس إدارة «بوزيتيف زيرو»: «تتجلى أهمية هذا المشروع كونه يعرض قدرات نموذج أعمالنا الفريد في خدمة جميع القطاعات الاقتصادية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز