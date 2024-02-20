سعود بن صقر: العلوم ركيزة لتحقيق النمو والازدهار والارتقاء بجودة حياة الإنسان

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن العلوم بكافة أنواعها، ركيزة أساسية لتحقيق النمو والازدهار في مختلف مجالات الحياة، سعياً نحو اكتشاف الفرص المستقبلية اللامحدودة، والارتقاء بجودة حياة الإنسان، وحماية كوكبنا.

جاء ذلك خلال حضور سموه افتتاح النسخة الـ 15 من «ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة»، التي تقام في «منتجع موفنبيك جزيرة المرجان» رأس الخيمة، حتى 21 فبراير الجاري، بمشاركة عدد من العلماء البارزين في مجال المواد المتقدمة.

وألقى سموه كلمة رئيسة أمام الحضور والمشاركين في هذا الحدث العلمي الرائد على مستوى المنطقة والعالم، تحدّث فيها عن شغفه بالاكتشافات العلمية، وإيمانه بأهمية المواد المتقدمة، ودورها الفاعل في تعزيز الابتكار، .

وقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة: «إن ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة، تأكيد على التزام إمارة رأس الخيمة بالتقدم والابتكار العلمي، وتجسيد حقيقي لإيماننا بأهمية المواد المتقدمة، وقدرتها على إحداث ثورة في مختلف الصناعات الحيوية، وتقليل انبعاثات الكربون، والإسهام في بناء أسس صلبة ومستدامة للأجيال القادمة».

وأوضح سموه: «نسعى لضمان ازدهار إمارتنا الحبيبة، ونؤمن أن ذلك سيتحقق بتبني نهج «الابتكار الهادف»، أي أن الابتكار يجب أن يكون له هدف واضح وبنّاء ».

وشارك صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، خلال حضوره افتتاح الحدث العلمي، في جلسة حوارية ودية، مع البروفيسور السير أنتوني تشيثام، رئيس «مركز أبحاث رأس الخيمة للمواد المتقدمة»، تحدث فيها عن الطموح والإلهام وراء تأسيس المركز، وتنظيم «ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة»، بهدف ترسيخ ثقافة الابتكار في رأس الخيمة، وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة متنامية لاستضافة الفعاليات والأحداث الرائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وتشهد فعالياته النسخة الـ 15 من الورشة، والتي تستمر على مدى 3 أيام، مشاركة نخبة من العلماء من مؤسسات أكاديمية عالمية مرموقة، بينهم أحد الحاصلين على جائزة نوبل، من جامعات عالمية مشهورة، مثل: كامبريدج وأكسفورد في المملكة المتحدة، ونيو ساوث ويلز في أستراليا، ومعهد ماكس بلانك في ألمانيا، وغيرها .

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