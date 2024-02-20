تعاون بين «الاتحادية للضرائب» ومنصة «حكومة 01»

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن توقيع مذكرة تعاون مع منصة «حكومة 01» بهدف توسع نطاق استخدام منصة «TAX10» التي أطلقتها الهيئة العام الماضي.

ويأتي التوقيع على الاتفاقية ضمن فعاليات مشاركة الهيئة الاتحادية للضرائب في «شهر الإمارات للابتكار» الذي يستمر طوال شهر فبراير الجاري.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من مساهمة الهيئة المجتمعية في شهر الابتكار، والتي تهدف من خلالها إلى تحفيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والأكاديمية المحلية والهيئات الضريبية في المنطقة، وذلك من أجل تعزيز الابتكار في القطاع الحكومي.

وكانت الهيئة أطلقت «TAX 10»العام الماضي لتشجيع الابتكار وتعزيز التميز والإبداع المهني بين موظفيها، سعياً للارتقاء بخدماتها في نهاية المطاف، ودفع عجلة التنمية المستدامة في الأداء المؤسسي والفردي، وتعزيز ثقافة الابتكار.

وأكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، حرص الهيئة على تعزيز أُطر التعاون الإستراتيجي مع مختلف الجهات بما يُعزز ثقافة الابتكار وتمكين قدرات الأفراد في المجتمع، ويُتيح منصات المعرفة للمتخصصين للاطلاع على أفضل الممارسات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز