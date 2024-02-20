«جي أم جي» تطلق أحدث ابتكاراتها

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «جي أم جي»، عن إطلاق أحدث ابتكاراتها من العلامات التجارية والمنتجات خلال مشاركتها في معرض الخليج للأغذية «جلفود 2024».

وقدمت الشركة أحدث منتجاتها المبتكرة، وهي رقائق الدجاج «شناكس» تحت العلامة التجارية «فارم فريش».

وصنعت هذه الرقائق بالكامل من الدجاج بنسبة 100%، لتوفر للمستهلكين خياراً صحياً للوجبات الخفيفة، بما يسهم في إعادة تشكيل تصورات الوجبات الخفيفة التقليدية، ويعكس استمرار الشركة في مسارها نحو النمو والتميز.

وقال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «جي أم جي»: «يعتبر معرض جلفود منصة استراتيجية تدفعنا دائماً نحو المستقبل، حيث نكشف من خلاله بكل فخر عن منتجاتنا المتطورة ونؤكد على نمونا المستدام وشراكاتنا الاستراتيجية.

كما تعد هذه المنصة بمثابة منارة تسلط الضوء على روح (جي أم جي) المبتكرة والعروض والمنتجات القيمة الفريدة التي تقدمها في قطاع الأغذية التنافسي في المنطقة.

وستمكننا مجموعة منتجاتنا الغذائية الجديدة وإبراز القصص وراء علاماتنا التجارية خلال المعرض من التواصل مباشرة مع رواد القطاع والجهات المعنية والمستهلكين.

علاوة على ذلك، يجسد التعاون الفريد مع الجامعة الأمريكية في دبي لتصميم جناحنا في المعرض رؤية (جي أم جي) الرامية لدعم وتمكين الجيل القادم، بما يزيد من قربنا من مجتمعنا أكثر من أي وقت مضى».

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