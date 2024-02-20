«راكز» تستعرض حلول تأسيس الأعمال ودعم المستثمرين

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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تشارك مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، بفعاليات معرض «جلفود»، وتسعى «راكز» من خلال مشاركتها في هذا الحدث السنوي إلى تقديم حلول الأعمال الشاملة للمستثمرين الدوليين، لدعمهم في تأسيس أعمالهم وتوسعة نطاقها في مجال الأغذية والمشروبات، الذي يشهد ازدهاراً ملحوظاً في دولة الإمارات، نظراً إلى عوامل عدة، أبرزها زيادة تعداد المقيمين في الدولة وارتفاع دخل الفرد وتنوع الأذواق الثقافية، ونمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

ويشير التقرير الصادر عن منظمة ستاتيستا إلى وصول المجال إلى مستويات غير مسبوقة، ومن المتوقع أن يبلغ نصيب الفرد من الإنفاق في مجال الأغذية والمشروبات في الدولة إلى ما يعادل 14 ألف درهم بحلول عام 2025، ويأتي هذا الأمر تعزيزاً لمكانة الدولة كوجهة جاذبة للشركات العاملة في هذا المجال والراغبة بالنمو وتحقيق الابتكار.

وأوضح رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، يسهم التطور التكنولوجي، الذي جرى الكشف عنه في معرض «جلفود» في فتح آفاق جديدة أمام مستقبل الغذاء، حيث يلعب الابتكار دوراً بارزاً في خلق مستقبل أكثر استدامة ووضوحاً وإشراقاً لمجال الأغذية والمشروبات عالمياً. وترسخ «راكز» التزامها بأن تكون في طليعة الداعمين لهذا التحول بتوفيرها بيئة عمل ملائمة، تحفز الشركات العاملة في هذا المجال على الازدهار في رأس الخيمة، بالإضافة إلى تلبية متطلبات الأسواق.

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