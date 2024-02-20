16 مليون يورو صادرات الأغذية من ليتوانيا إلى الإمارات 2023

المصدر: دبي - البيان

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تشارك 20 شركة ليتوانية من كبرى الشركات المتخصصة في صناعة الأغذية والمشروبات في معرض الخليج للأغذية «جلفود 2024»، ويقود فيتينس تومكوس، نائب وزير الزراعة في ليتوانيا وفداً رفيع المستوى من البلد الأوروبي إلى دبي من أجل المشاركة في معرض «جلفود» واستعراض الحلول المبتكرة لصناعة الأغذية الليتوانية.

وقال فيتينس تومكوس: «فخورون بتقديم مجموعة واسعة من السلع الغذائية الليتوانية في معرض جلفود 2024. حيث سيعزز هذا المعرض فرصنا للتعريف بالمنتجات الغذائية الليتوانية وتوسيع نطاق انتشارها في مختلف البلدان العربية والأسواق العالمية الأخرى. حيث تعتبر الصناعات الزراعية والغذائية من القطاعات الاقتصادية الرئيسية بالنسبة لليتوانيا، والتي تتمتع بتقاليد عريقة في مجال الإنتاج وارتفاع معدلات التصدير».

وبلغت قيمة صادرات الأغذية الزراعية من جمهورية ليتوانيا إلى الإمارات 16.1 مليون يورو في عام 2023، بزيادة ملحوظة قدرها 5.4 % مقارنة بالعام الذي قبله، حسبما أعلنه البلد البلطيقي قبل المشاركة في معرض جلفود 2024. وتابع: «يتم تصدير المنتجات الغذائية الزراعية الليتوانية إلى نحو 160 دولة، حيث تصل إلى ثلاثة أرباع الأسواق العالمية.

وتتمتع ليتوانيا بإمكانيات كبيرة في مجال توفير منتجات غذائية ذات جودة عالية مُنتجة بالطرق المستدامة إلى الأسواق العالمية. كما أن ارتفاع حجم الطلب على المنتجات العضوية شجع ليتوانيا على التركيز على الزراعة العضوية. واليوم، فإن 8.1% من الأراضي الزراعية في ليتوانيا حاصلة على شهادة اعتماد الزراعة العضوية، ومن المقرر أن ترتفع هذه النسبة إلى 13% بحلول العام 2027».

ومن جانبه، قال «ساروناس سيليسيس»، مدير منظمة «ليت فود» LitFOOD، وكالة ترويج الصادرات الغذائية الليتوانية: بحسب الأرقام الصادرة عن وكالة ترويج الصادرات الغذائية الليتوانية LitFood، تستحوذ الإمارات على نسبة 29.3 % من إجمالي صادرات ليتوانيا من المنتجات الغذائية غير الزراعية. وتشمل قائمة تلك المنتجات الحليب المركز والكريمة (29.2%)، والجبن وخثارة اللبن (10.4%)، ومشروب الشعير الخالي من الكحول (9.9%) والسمك (3.9%) والحبوب المعالجة (3.2%).

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