«إسلامية دبي» تتسلم تبرعاً من «تعاونية الاتحاد»

المصدر: دبي- البيان

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تسلمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، شيكاً بـ 500 ألف درهم من تعاونية الاتحاد، رعاية لمبادرة رمضان دبي 1445هـ.

جاء ذلك استمراراً للشراكة الاستراتيجية بين الدائرة وتعاونية الاتحاد، حيث استقبل أحمد درويش المهيري مدير عام الدائرة محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد والدكتور سهيل البستكي مدير إدارة الاتصال المؤسسي بتعاونية الاتحاد، وبحضور كل من بطي عبدالله الجميري، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي.

ورحب مدير عام الدائرة بالسادة الضيوف من تعاونية الاتحاد، وشكرهم على استمرارهم في رعاية مختلف الأنشطة والفعاليات التي تقيمها الدائرة طوال العام ورعاية جانب من فعاليات مبادرة رمضان دبي 1445هـ، حيث تعتبر تعاونية الاتحاد من أهم أحد الشركاء الاستراتيجيين مع الدائرة.

كما تم إهداء الضيوف نسخة من مصحف المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

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