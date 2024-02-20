7.2 ملايين مستخدم للهوية الرقمية بالإمارات 2023

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن الهوية الرقمية أحدثت نقلة نوعية في رحلة التحول الرقمي على المستوى الوطني، وسهلت على المستخدمين الوصول إلى الخدمات دون الحاجة إلى تقديم أوراق أو التوقيع على مستندات.

وأفاد بأن عدد المستخدمين للهوية الرقمية زاد بشكل كبير من 4.6 ملايين في 2022، إلى 7.2 ملايين مستخدم في 2023، بارتفاع بنسبة 57 %، مشيراً إلى أن هذه الأرقام قابلة للزيادة في 2024، خاصة مع ربط الهوية الرقمية مع مؤسسات القطاع الخاص، وكذلك إمكانية تسجيل الزوار في الهوية الرقمية للحصول على الخدمات المتعلقة بهم.

وأشار إلى أن الهوية الرقمية تتيح 35 نوعاً من المستندات الرقمية الموثوقة، وأصدرت للمستخدمين ما يصل إلى 8.8 ملايين مستند رقمي موثوق، لافتاً إلى أن منصة التحقق الرقمي، تتيح للمستخدم إمكانية التحقق من المستندات رقمياً، والتأكد من موثوقيتها، وقد وفرت المنصة خدمة التحقق الرقمي لأكثر من 230 ألف مستند، وتتيح للمستخدم كذلك التحقق من مصدر وصلاحية المستند، وتتيح للجهة الخدمة التحقق من صحة المستند.

وقال: «إن البوابة الرسمية لحكومة الإمارات U.ae، بمثابة واجهة الحضور الرسمي لحكومة دولة الإمارات، والمرجع الرئيس للمعلومات والخدمات الحكومية، حيث واكبت العديد من المراحل، وصولاً إلى ما هي عليه اليوم، كمرجع لكل من يبحث عن المعلومات، أو يشاء الحصول على أي خدمة من خدمات الحكومة من دولة الإمارات».

وأضاف «أنه مع إطلاق النسخة الجديدة من البوابة، وتحقيق متطلبات الأمم المتحدة من توفير معلومات، وإشراك المستخدمين في تصميم الخدمات، ارتفع عدد مستخدمي البوابة من مليون ونصف المليون سنوياً في عام 2017، حتى وصل إلى ما يقارب 17.5 مليون مستخدم في 2023، مؤكداً أن عدد المشاهدات ارتفع من 3.7 ملايين إلى 41.6 مليون مشاهدة، كما ارتفع عدد الزيارات من 2 مليون إلى 27.3 مليون زيارة.

وتابع: «في نقلة نوعية ضمن مسيرة البوابة الرسمية، قامت الهيئة مؤخراً بتوظيف تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر خدمة «اسألنا»، أو (U-Ask)، المتوفرة بعدة لغات، وهي تقدم للمتعامل معلومات دقيقة عن كل الخدمات والسياسات التي يبحث عنها في البوابة، حيث تمثل هذه الخدمة مرحلة أولى ضمن مشروع متعدد المراحل، لتوظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة، وتحسين رحلة المتعاملين وزيادة سعادتهم».

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