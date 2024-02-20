«زايد العليا لأصحاب الهمم» تستضيف مؤتمر التوحد 27 أبريل المقبل

المصدر: أبوظبي- وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، اتفاقية تعاون وتنسيق، مع مجموعة لوتس هولستك بشأن تنظيم واستضافة المؤتمر الدولي للتوحد تحديات وحلول في أبوظبي، من 27 حتى 30 أبريل 2024.

وتتولى المؤسسة، رعاية واستدامة وتنفيذ المؤتمر، واقتراح العناوين العلمية للورش وأسماء الباحثين والمشاركين من الشخصيات، فضلاً عن التنسيق مع المجموعة بشأن الحملة الإعلامية والتسويقية، وتقديم الرعاية والدعم لإصدار أول مجلة علمية محكمة متخصصة لمناقشة وتحليل موضوعات وقضايا أصحاب الهمم من فئة التوحد.

وقع الاتفاقية عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبدالله الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وعن مجموعة لوتس هولستك، أمينة الهيدان، الرئيس التنفيذي للمجموعة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز