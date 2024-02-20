مكتب شؤون المواطنين في عجمان يفتتح مجلس الرقايب

المصدر: عجمان - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتح مكتب شؤون المواطنين في عجمان مجلس الرقايب، الذي يعدّ جزءاً من خطة إنشاء مجالس أحياء في مناطق عدة بإمارة عجمان، لتوفير مرافق تجمع السكان في مختلف المناسبات، وتيسر اللقاءات الاجتماعية للمناقشة وتبادل الآراء والخبرات فيما بينهم.

وأكد الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير مكتب شؤون المواطنين في عجمان، مواصلة الجهود لإقامة مجالس تخدم سكان الإمارة وتعزز الترابط الاجتماعي والتقارب بينهم، من خلال التقاء بعضهم بعضاً وبمناقشة ملاحظاتهم والاستماع إلى مقترحاتهم، إضافة إلى رصد ومتابعة احتياجاتهم لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، علاوة على إقامة أفراحهم وأتراحهم في تلك المجالس.

نموذج

ودعا النعيمي الأفراد والمؤسسات إلى الاستفادة من هذه المجالس باحتضان مبادرات وفعاليات متنوعة تبرز صورة الإمارة كنموذج اجتماعي حيوي ونابض بقيم الألفة والتواصل الاجتماعي.يذكر أن مجلس الرقايب هو أحد المجالس التي تم افتتاحها في إمارة عجمان من بين 13 مجلساً قائماً، وتبلغ مساحة المجلس 475 متراً ويتسع لحوالي 100 شخص.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز