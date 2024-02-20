ماجد الجوكر: 97 مليون مسافر متوقع في 2026

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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أكد ماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، أن مستويات النمو التي يحققها مطار دبي في أعداد المسافرين بدعم من نشاط الحركة السياحية والتجارية تبشر بالوصول إلى مستويات قياسية في أعداد المسافرين في السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى أن أعداد المسافرين عبر المطار ستصل مع نهاية العام الجاري إلى أكثر من 88.8 مليون مسافر، سترتفع إلى 93 مليون مسافر في سنة 2025، ثم ستقفز إلى 97 مليون مسافر في سنة 2026.

وقال في لقاء صحفي بمناسبة الإعلان عن النتائج السنوية التي حققها مطار دبي، إن المطار استقطب 10 شركات طيران جديدة في العام الماضي إضافة إلى استئناف رحلات ناقلتين، الأمر الذي أثر بشكل إيجابي في نمو أعداد المسافرين وزيادة عدد الرحلات الجوية عبر المطار، مشيراً إلى أن مطار دبي أصبح وجهة متكاملة بحد ذاتها، تقدم خدمات متميزة لجميع المسافرين.

وأضاف إن البوابات الذكية تؤدي دوراً كبيراً في تخفيف الازدحام، ولا سيما في فترة الذروة، وهناك ارتفاع كبير في نسبة مستخدمي البوابات الذكية، ووصل عدد المسافرين الذين استخدموا البوابات الذكية إلى 21 مليون مسافر، وهناك خطط لزيادة عدد البوابات من 127 إلى 150 بوابة، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب تتطلع إلى زيادة نسبة استخدام البوابات الذكية من قبل المسافرين إلى نحو 80%، الأمر الذي يشير إلى حجم الدور الذي تؤديه هذه البوابات في تخفيف الضغط على الكاونترات وسرعة إنجاز المعاملات وتخفيف الازدحام.

وأكد أن مطار دبي الدولي يواصل العمل على تطوير الخدمة في البوابات الذكية، بهدف اعتمادها من قبل أكبر عدد من المسافرين، لتجنب التأخير في إنهاء إجراءات الدخول والخروج.

وأضاف إن النمو الكبير في أعداد المسافرين الذي حققه مطار دبي في العام الماضي جاء بدعم من المؤتمرات والفعاليات الكبيرة التي استضافتها دبي مثل معرض دبي للطيران ومؤتمر الأطراف «كوب 28»، إلى جانب العديد من الفعاليات التي أدت دوراً مهماً في تنشيط حركة السياحة والسفر.

وأوضح أن مطارات دبي تستفيد بشكل كبير من تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المسافرين عبر العديد من الأنظمة ومن ضمنها نظام تدفق المسافرين الواصلين إلى المطار، مشيراً إلى تسجيل 87 مليون مسافر في مطار دبي الدولي في سنة 2023 وبنمو نسبته 32% متجاوزاً مستويات سنة 2019، وهو ما يؤكد حجم الإنجاز الذي حققه مطار دبي.

وفي ما يتعلق بالخطط التطويرية في مطار دبي، قال الجوكر: إن التطويرات في مطار دبي تشمل تحسينات في مباني المسافرين، وزيادة مساحات التنقل في المطار، وزيادة عدد مكاتب تسجيل الوصول، وتوقع تحويل عدد من شركات الطيران للعمل من مطار آل مكتوم الدولي «دبي ورلد سنترال» في نهاية سنة 2024، في إطار خطط تعزيز الكفاءة التشغيلية.

وقال الجوكر إن ما يقرب من 45% من المسافرين عبر المطار من مسافري الرحلات العابرة «ترانزيت»، الأمر الذي يرجع إلى مستوى الخدمات التي يقدمها المطار، والتي جعلته مطلباً للعديد من المسافرين الذين باتوا يحرصون على السفر عبر مطار دبي الدولي عند حجز رحلاتهم غير المباشرة، للاستمتاع بالخدمات التي يقدمها، إضافة إلى شبكة الربط العالمية التي يوفرها المطار والتي تصل إلى 262 وجهة في 104 دول في أنحاء العالم.

وقال إنه تم الإعلان عن خطط لتنفيذ 4 محطات للتاكسي الجوي في دبي، وواحدة من هذه المحطات ستكون بالقرب من مطار دبي بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات لتسهيل الوصول إلى المطار. وأضاف إن مطارات دبي تتبنى أحدث التقنيات في مراقبة حركة المسافرين.

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