جولات العبرات.. رحلات سياحية على جناح التراث

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشجع أجواء فصل الشتاء الرائعة في دولة الإمارات على استخدام وسائل النقل البحري، لا سيما التراثية منها، التي تتمثل في «العبرات»، أو «العبّارات» كما تسمى أحياناً، التي تعدّ أقدم وسائل النقل البحري وأكثرها تعلقاً بتراث دولة الإمارات.

وقد حجزت «العبرات» موقعها المهم بين وسائل النقل البحري على مستوى الدولة، نظراً للمتعة التي تمنحها لركابها أثناء الرحلة البحرية، لتكون جولة لا تنسى في تفاصيل الماضي الجميل.

خدمات

وتحرص الهيئات المعنية بوسائل النقل البحري في الدولة على الاعتناء بهذا النوع من وسائل النقل والارتقاء بالخدمات المقدمة من خلاله وإدخال أحدث الوسائل التقنية على هذه العبرات، والمزج بدقة بين تقديم وسائل نقل بمواصفات عصرية وفق أعلى درجات الأمن والسلامة، مع المحافظة على الطابع التراثي الأصيل في تصميمها والإبقاء على هويتها التاريخية الأصيلة.

ويزداد الإقبال على العبرات التراثية بالتزامن مع النسخة الرابعة من حملة أجمل شتاء في العالم التي تحمل هذا العام شعار «قصص لا تنسى» وتحفل ببرامج متنوعة وأجندة مليئة بالأحداث والفعاليات التي تستهدف تنشيط السياحة الداخلية في مختلف أنحاء دولة الإمارات واجتذاب السياح من كافة أرجاء العالم للاستمتاع بشتاء الإمارات، ومقوّمات الجذب التي توفرها الدولة لزوارها، والتي تجمع بين الاستمتاع بالمناخ المميز، وزيارة أهم المعالم الترفيهية والثقافية والطبيعية، وممارسة الأنشطة البيئية والرياضية والترفيهية المتنوعة.

تجربة ممتعة

وحرصت إمارة أبوظبي على دعم خط النقل بالعبرات، حيث تتولى «أبوظبي البحرية»، الجهة المسؤولة عن إدارة وتنظيم الممرات المائية والمنظومة البحرية في الإمارة والتابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، مسؤولية إدارة عمليات العبرات البحرية وخدماتها في جميع الممرات المائية في الإمارة، وتقديم تجربة ممتعة للسياح والزوار المحليين، إذ تسير عمليات النقل بالعبرات في أبوظبي وفق خطين رئيسيين، وهما خدمة النقل البحري إلى جزيرة دلما التي تربط بين جزيرة دلما وميناء جبل الظنة في منطقة الظفرة، وخدمة النقل البحري العام إلى جزيرة العالية التي تربط بين جزيرتي العالية والسعديات.

وعززت «أبوظبي البحرية» النقل بالعبرات بإنشاء محطات لها، ورفع مهارات الموظفين وقدراتهم، بالإضافة إلى تطبيق أحدث الحلول الرقمية والمؤتمتة ضمن خدمات العبرات البحرية في الإمارة، والعمل على التحسين المستمر للخدمات، وضمان أعلى مستويات الكفاءة الخاصة بالعبرات، وإثراء تجربة المستخدمين عبر توظيف الابتكار والحلول الرقمية المتطورة ومنها خدمة الحجز الرقمي للتذاكر، والربط مع الخدمات البحرية الأخرى.

كما دعمت «أبوظبي البحرية» خدمات العبرات بإضافة «عبرات» حديثة أسهمت في تحسين خدمات النقل البحري بجزيرة العالية وجزيرة دلما، وزيادة الطاقة الاستيعابية لأسطول نقل الركاب بنحو 70 %، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية لنقل السيارات بنحو 40 %، كما أسهم تصميمها المتطور واستخدامها لأحدث الحلول التقنية في رفع مستوى السلامة، وتقليص زمن الرحلة، وترشيد استهلاك الوقود، وتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو 25 %، وبالتالي توفير تجربة نقل بحري أفضل للمتعاملين.

إطلالات خلابة

ويحظى النقل البحري في دبي بإقبال كبير، حيث يتم سنوياً نقل أكثر من 14 مليون راكب على متن وسائل النقل البحري، أغلبهم من السياح الذين يلجؤون إلى هذا النوع من وسائل النقل للاستمتاع بتجربة سياحية مميزة، لا سيما مع ربط رحلات العبرات ببعض المناطق التراثية، مثل ربط منطقة ديرة القديمة ومنطقة بر دبي والتنزّه في جولات سياحية في منطقة المرسى والمارينا ومنطقة الغبيبة.

وتتعدد أنواع العبرات العاملة في دبي، وتتضمن عبرات ذات محرك يعمل بالبترول، والعبرات الكهربائية والعبرات المكيفة، وتسير العبرات المشغلة بالبترول في خور دبي بين منطقتي بر دبي وديرة، أما العبرات الكهربائية فتسير رحلاتها في بحيرة برج خليفة والممر المائي في القرية العالمية.

وتنقل العبرات التراثية الركاب إلى 4 محطات رئيسية في الخور هي السبخة والسوق القديم وسوق الذهب وبر دبي، وتشرف هيئة الطرق والمواصلات في دبي على ترخيص العبرات التراثية والمشغلين كما تشرف على تنفيذ اشتراطات الأمن والسلامة.

وتتولّى إدارة النقل البحري في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي توفير خدمات نقل ركاب جماعية، حيث تخدم أكبر المناطق السياحية والمشاريع ذات الإطلالة الخلّابة في الإمارة، وتتركز خدمات النقل البحري في منطقة خور دبي والقناة المائية ومرسى دبي، إضافة إلى توفير رحلات سياحية لجزر العالم والفنادق الموجودة في نخلة جميرا، وربطها مع الخدمات والفنادق والوجهات السياحية الموجودة في القناة المائية، حيث تنتشر نحو 53 محطة ومرفأ للنقل البحري موزعة في خور دبي وقناة دبي المائية وممتدة على طول ساحل الإمارة.

وتتميز العبرات باحتوائها على وسائل الراحة والأمان، فضلاً عن دخولها ميدان النقل المستدام المحافظ على البيئة من خلال تصميم عبرات تعمل بالطاقة الشمسية لتصبح بذلك عبرات خضراء بلا انبعاثات، حيث وصلت نسبة العبرات الخضراء في دبي إلى أكثر من 50 في المئة من إجمالي العبرات المملوكة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، كما تحتوي العبرات على مستلزمات الإسعافات الأولية، وطفايات للحريق، مع الالتزام بقواعد سلامة الأطفال.

وتستثمر هيئة الطرق والمواصلات بدبي في وسائل صديقة للبيئة، حيث تمتلك 17 وسيلة بحرية كهربائية وتتمتع بمستوى منخفض جداً من الضجيج، وتوفر تجربة تنقل سياحية مميزة ومريحة للسياح والزوار خلال جولاتهم، إضافة إلى أن خدماتها تصل المتعاملين في الوقت المحدد ولديها قنوات لتلقي طلبات السياح واحتياجاتهم واقتراحاتهم.

وفي العام الماضي دشنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، التشغيل التجريبي لأول عبرة كهربائية ذاتية القيادة، تتسع لثمانية ركاب، صُنعت محلياً بجهود موظفي الهيئة في ورشة القرهود للصيانة البحرية، وروعي في تصميمها وتصنيعها الحفاظ على الهوية التراثية للعبرة، وانطلقت الرحلة الأولى للعبرة على خور دبي، من محطة الجداف إلى محطة الفستيفال سيتي، وتتميز العبرة بصفر انبعاثات كربونية، وانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة بنسبة 30 %، وانعدام الضجيج مقارنة بالعبرات التي تعمل بالديزل، كما زودت بنظام تحكم ذاتي القيادة، وأربع بطاريات ليثيوم، قادرة على تشغيل العبرة لمدة سبع ساعات.

ولتعزيز النقل البحري بين إمارات الدولة استأنفت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، في أغسطس من العام الماضي، تشغيل خط النقل البحري عبر فيري دبي بين إمارتي دبي والشارقة، بواقع 8 رحلات في أيام الأسبوع و6 رحلات في أيام نهاية الأسبوع.

وينطلق الخط بين محطتي الغبيبة للنقل البحري في دبي ومحطة مربى الأحياء المائية في الشارقة، وتعد هذه الخدمة الوحيدة للنقل البحري بين دبي والإمارات الأخرى.

إقبال واسع

وتعتبر تجربة ركوب العبرات من التجارب المميزة في قناة القصباء بالشارقة، حيث تحرص القناة على توفير كافة سبل ووسائل الراحة، والتي تجعل من ركوب العبرات تجربة لا تنسى لجميع أفراد العائلة.

وتضم قناة القصباء قناة مائية بعمق 5 أمتار وعرض 30 متراً وطول 1000 متر، حيث تمكن العبرات أو القوارب الزوار من القيام بجولة مميزة حول بحيرة الخان وقناة القصباء، وتتمتع جميع القوارب أو العبرات بكافة مقاييس السلامة والأمن.

كما توفر إمارة عجمان خدمات النقل البحري بالعبرات بين محطات الزوراء والراشدية والصفيا والمارينا، وتولي مؤسسة المواصلات العامة في عجمان اهتماماً كبيراً بالنقل البحري لما له من دور فعال في إعادة رسم خريطة النقل المتكامل داخل الإمارة.

إلى ذلك، أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات في عام 2022 مشروع النقل البحري للركاب المتمثلة بالعبرة التراثية في خور رأس الخيمة والذي يتم تنفيذه من خلال أربع محطات رئيسية وهي (محطة الكورنيش الأولى، محطة الكورنيش الثانية، محطة هيلتون جاردن إن، ومحطة منار مول).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز