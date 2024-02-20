تعشيش نادر للسلاحف الخضراء للمرة الأولى في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

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رصدت هيئة البيئة - أبوظبي خلال المسح السنوي للسلاحف البحرية للمرة الأولى عشاً للسلاحف الخضراء في أحد المواقع الرئيسة لتعشيش سلاحف منقار الصقر بمنطقة الظفرة، وذلك في إطار برنامج تقييم ومراقبة البيئة البحرية. وقال أحمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في الهيئة: «خلال أحد المسوحات الليلية للسلاحف التي أجريناها هذا العام رصدنا تعشيش سلحفاة بحرية خضراء في أحد مواقع أعشاش سلاحف منقار الصقر الأساسية والمعروفة لدينا».

وأشار الهاشمي إلى أن جزر أبوظبي تعتبر من المواقع المعروفة لتعشيش سلاحف منقار الصقر، إلا أن اكتشاف موقع لتعشيش السلاحف الخضراء يعد حدثاً غير مسبوق وستتم إضافته إلى السجلات التي ترصد سلوك تعشيش السلاحف الخضراء في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج العربي.

وذكر الهاشمي أن الهيئة تقوم عادةً بإجراء مراقبة سنوية لجميع مناطق التعشيش المعروفة والمحتملة، وعلى الرغم من أن مروج الأعشاب البحرية تعتبر من أهم مصادر تغذية السلاحف الخضراء في أبوظبي، إلا أنه لم يتم العثور على أي دليل يشير إلى أنها تعشش في إمارة أبوظبي.. لقد لاحظنا أيضاً من دراسات التتبع السابقة عبر الأقمار الصناعية حول السلاحف الخضراء في أبوظبي أن غالبية هذه السلاحف تهاجر إلى عُمان للتعشيش قبل أن تعود إلى مياهنا مرة أخرى.

وأشار الهاشمي إلى أن الهيئة سجلت خلال هذا العام 247 عشاً لسلاحف منقار الصقر مقارنة بـ 193 عشاً في عام 2022 بنسبة نجاح في عمليات التفقيس بلغت 72 %، مما يدل على استقرار أعداد هذا النوع في مياه أبوظبي.

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