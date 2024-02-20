بدء التسجيل في دبلوم الدبلوماسية في «أكاديمية أنور قرقاش»

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية عن فتح باب التسجيل للقبول في برنامج دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية للعام الدراسي 2024 - 2025.

وتم تصميم البرامج بشكل فريد ومخصص لتزويد الطلبة بمجموعة متكاملة من العلوم والمعارف لتمكينهم من تمثيل الدولة تمثيلاً مشرفاً والتعبير عن سياستها الخارجية بفاعلية في مختلف المحافل الدولية.

وتتميز أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ببرامجها الأكاديمية عالية التخصص التي تهدف إلى تطوير القدرات الدبلوماسية والقيادية لدى الطلاب وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من دخول سلك الدبلوماسية مع وزارة الخارجية ليكونوا أفراداً فاعلين في تطوير وتحقيق أهداف السياسة الخارجية للدولة.

ومع انطلاق حملة فتح باب القبول للتسجيل تحت شعار «نستثمر بالمستقبل»، تهدف الأكاديمية إلى جذب الشباب الإماراتيين الطموحين من الذكور والإناث لدراسة البرامج الأكاديمية التي تؤهلهم للقيام بأدوار محورية في مجال الدبلوماسية بكافة تخصصاتها.

أما معايير القبول الخاصة بالأكاديمية فتنص على أن يكون جميع المتقدمين للحصول على دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية، من مواطني الدولة وأن تكون أعمارهم 35 عاماً أو أقل، وحاصلين على درجة البكالوريوس بمعدل تراكمي لا يقل عن 3.0 وحاصلين على درجة 6.5 كحد أدنى في اختبار مهارات اللغة الإنجليزية «آيلتس» (أو سيحصلون على المعدل المطلوب قبل بدء البرنامج)، في حين سيطلب من المتقدمين الذكور إرفاق شهادة استكمال الخدمة الوطنية .

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