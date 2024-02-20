دخول قافلة مساعدات إماراتية تضم 14 شاحنة إلى غزة

المصدر: العريش - وام

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أعلنت «عملية الفارس الشهم 3» الإنسانية دخول قافلة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح المصرية، ضمن جهود دولة الإمارات لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين، خلال الظروف الراهنة.

وتتألف قافلة المساعدات الإماراتية من 14 شاحنة تحمل أكثر من 300 طن من المساعدات الإنسانية، تتضمن خيماً ومستلزمات طبية ومواد غذائية متنوعة.

وتواصل دولة الإمارات تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة، والتخفيف من حدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني.

وبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق ضمن «عملية الفارس الشهم 3» الإنسانية حتى 18 فبراير الجاري أكثر من 15755 طناً، وجرى إرسال 163 طائرة شحن، وسفينتي شحن، و476 شاحنة برية، كما بلغ عدد الحالات التي استقبلها المستشفى الميداني داخل غزة 5123 حالة.

6 محطات

وأنشأت دولة الإمارات 6 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية تبلغ مليوناً و200 ألف غالون يومياً، يستفيد منها سكان غزة مباشرة، كما أرسلت 5 مخابز أوتوماتيكية إلى مدينة العريش المصرية تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة.

جهود كما تواصل مؤسسات الدولة الإنسانية جهودها في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار «عملية الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وبلغ إجمالي ما قدمته، أول من أمس أكثر من 124 ألفاً من الطرود، التي تحوي مواد غذائية ومستلزمات صحية وعناية بالأطفال وكبار السن وكشافات إنارة وبطانيات.

وتم في هذا الصدد توزيع 183 طرداً غذائياً، و23 طرداً صحياً، وسلال غذائية للأطفال، و1040 قطعة ملابس شتوية ثقيلة، و3402 طرد ملابس، و38 بطانية شتوية.

ويتواصل عمل 28 تكية، أنتجت 13280 وجبة لعدد 53120 مستفيداً، فضلاً عن مخبز واحد في مشروع الخبز المدعم، حيث أنتج 250 ربطة خبز لعدد 2500 مستفيد.

وكانت دولة الإمارات أرسلت 5 مخابز أوتوماتيكية إلى مدينة العريش المصرية تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة.

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