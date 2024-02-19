تستهدف الموظفين والمتعاملين والطلبة.. "طرق دبي" تنظم فعاليات داخلية في شهر الإمارات للابتكار

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن مشاركتها في فعاليات شهر الإمارات للابتكار (الإمارات تبتكر 2024)، الذي يعتبر أكبر حدث وطني للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين ومحوره الرئيس الابتكارات المؤثرة، حيث يتخلله تنظيم الكثير من الفعاليات التي تتوزع بين جميع إمارات ومناطق الدولة.

أهمية المشاركة

تأتي مشاركة الهيئة في شهر الإمارات للابتكار (الإمارات تبتكر2024) تماشياً مع القيم المؤسسية التي تحفز الموظفين على تطبيق مفاهيم التنافسية والفكر الابتكاري والسعي للريادة ويتمثل ذلك من خلال المبادرات، التي تطلقها وتنفذها في مجال الابتكار وبالتنسيق مع مختلف إدارات الهيئة، من خلال تنظيم فعاليات تستهدف الموظفين والمتعاملين والطلبة داخل مبنى الهيئة أو عن طريق الموقع الالكتروني بالإضافة للورش التفاعلية.

وتستمر الفعاليات طيلة شهر فبراير، حيث سيتم تنظيمها في مركز هيئة الطرق والمواصلات لأبحاث وابتكارات التنقل في جامعة بيرمنجهام، وفي المقر الرئيس للهيئة.

مستقبل التنقل

انطلاقاً من حرص هيئة الطرق والمواصلات على تنمية مهارات الموظفين حول دور الابتكار الحالي، الذي ينعكس على مشاريع الهيئة المتمثلة في مجال التنقل والبنية التحتية ومستقبل التنقل ذاتي القيادة والنقل المستدام، فقد نُظِّمَت مجموعة فعاليات تشمل (جدارية الابتكار)، التي تهدف إلى تشجيع الموظفين للمشاركة عن طريق الرسم والتعبير عن أفكار جديدة ومبدعة تتعلق بوسائل النقل في إمارة دبي.

ومن الفعاليات الجديدة المقدمة للموظفين فعالية (غرفة الخيال)، التي تتيح الفرصة للراغبين بالمشاركة وتقديم آرائهم في تصور تصاميم الطرق والجسور بعد مرور 20 عاماً بالإضافة لوسائل النقل العام والمركبات واختلافها وتطورها عن الوقت الحالي.

حملة الأفكار وورش الابتكار

وعن (حملة الأفكار) التي تستهدف الموظفين وطلبة الجامعات والمتعاملين بالإضافة إلى الشركات الناشئة، ستُنَفَّذُ حملة الأفكار من خلال الموقع الالكتروني الخاص بهيئة الطرق والمواصلات، كما سيتم عقد ورش توضح أهمية ترسيخ الابتكار في بيئة العمل وتعزيز مفاهيمه، خصوصاً أن الابتكار يكون ضمن الخدمات المقدمة وفي السياسات والأنظمة المبتكرة والمتجددة التي تساهم في إيجاد الحلول بشكل مستمر.

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