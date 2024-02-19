نهيان بن مبارك يؤكد حرص الإمارات على دعم مؤسسات الرعاية الصحية

المصدر: دبي - وام

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أقام مركز سرطان الأطفال في لبنان «CCCL» مساء الجمعة الماضية، حفل عشاء خيرياً في صالة «كوكا كولا أرينا» في دبي تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وشارك في إحيائه نخبة من الفنانين اللبنانيين والعرب دعماً للمركز الذي يوفر العلاج والرعاية المجانية لجميع الأطفال المصابين بالسرطان.

700 داعم

جمع الحفل أكثر من 700 داعم من شخصيات اجتماعية ودبلوماسية وفنية حرصوا على الحضور مساندة لمهمة المركز المتمثلة بتأمين التمويل اللازم لحصول الأطفال المصابين بمرض السرطان على أفضل العلاجات دون مُقابل على صعيد الصغار والمراهقين المُصابين بالسرطان من لبنان والمنطقة العربيّة.

دعم

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان حرص الإمارات على دعم مؤسسات الرعاية الصحية وأضاف إن هذا الحفل الخيري يعبّر عن الدعم والمساندة لمركز سرطان الأطفال في لبنان، معرباً عن تقديره لجميع العاملين في المركز على كل ما يبذلونه من جهد كبير في سبيل أن يكون قادراً على أداء رسالته، في خدمة ورعاية الأطفال المصابين بالسرطان، ومساعدة أهلهم وعائلاتهم وتأكيد روح التضامن والتكافل بين جميع أفراد المجتمع في لبنان العزيز.

رعاية

ونوه إلى أن مركز سرطان الأطفال في لبنان يجسد معاني الرحمة والرعاية للأطفال، وأعرب عن إعجابه بارتباط المركز مع جميع الجهود والتطورات العالمية لمكافحة هذا المرض الخبيث واللعين خاصة مستشفى سان جود «Saint Jude» في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو المستشفى الذي تأسس على أيدي واحد من أبناء لبنان في المهجر، ويعالج جميع الأطفال، مثل المركز في لبنان، دونما اعتبار للقدرات المالية لأسرهم.

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