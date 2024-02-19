تفاهم بين أكاديمية ربدان والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت أكاديمية ربدان، الرائدة عالمياً في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، مذكرة تفاهم استراتيجية مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والبحثية والتدريبية ذات الصلة.

وجرى توقيع الاتفاقية ضمن فعاليات ملتقى مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات، الذي نظمته الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين والخبراء والمتخصصين.

وقع مذكرة التفاهم كل من علي راشد النيادي، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، وسالم سعيد السعيدي، نائب رئيس أكاديمية ربدان، بحضور عدد من ممثلي الطرفين من إداريين وباحثين وأكاديميين متخصصين.

وستعزز هذه الاتفاقية من تطوير كوادر وطنية متخصصة في إدارة الطوارئ والأزمات من خلال برامج تدريبية رفيعة المستوى وفقاً لأعلى معايير الجودة، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب الرائدة بين الطرفين في تطوير قدرات الاستجابة وإعداد الخطط ذات الصلة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

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