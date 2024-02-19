صقر غباش: علاقات الإمارات والأردن قائمة على أسس راسخة

المصدر: عمّان - وام

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التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي في عمّان، الدكتور عبدالله النسور، رئيس مجلس الأعيان الأردني بالإنابة، في زيارته الرسمية على رأس وفد المجلس إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

وبحث الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، في ظل التطور الذي تشهده علاقات الأخوة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، والتي تحظى بدعم قيادتي وحكومتي البلدين، وأكدا أهمية ترسيخها والدفع بها قدماً في شتى المجالات.

وشدد الجانبان على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ما يعزز التعاون وتنسيق المواقف حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية تبادل الخبرات والتجارب العملية والتشريعية، والاستفادة من الخبرات والتعاون بين البلدين في المجال البرلماني.

ورحب الدكتور عبدالله النسور في بداية اللقاء بمعالي صقر غباش والوفد المرافق له، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الوطيدة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية والتي تقوم على أسس ثابتة من الاحترام المتبادل، وتتعزز عبر التنسيق والتعاون المشترك.

وأكد معالي صقر غباش أن علاقات التعاون المتميزة بين دولةِ الإماراتِ العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية بأبعادِها المختلفة تعد نموذجاً رائداً يُحتذى به قائماً على أُسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ما أثّر في حجم التعاون والتنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما عقد معالي صقر غباش جلسة مباحثات مع أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب الأردني.

وجرى في المباحثات مناقشة مختلف أوجه التعاون القائم بين الإمارات والأردن في مختلف المجالات، بما يحقق رؤية قيادتي البلدين، وتطلعات شعبيهما الشقيقين ويبرز علاقات الأخوة والتعاون المتجذرة.

وأكد الجانبان متانة العلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين الشقيقين، كما أكدا أن علاقات البلدين، تسير نحو أعلى مستويات التنسيق، وهي علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والسعي نحو تحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين، وشددا على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، وتنسيق المواقف في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة ما يتعلق بالأمن القومي العربي والتضامن العربي.

وشدد الجانبان على ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة، والدفع بحل الدولتين سبيلاً لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة.

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