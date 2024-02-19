«الاتحادية للموارد البشرية» تطلع وفداً من مالطا على أبرز الممارسات الحكومية

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وفداً قيادياً من حكومة جمهورية مالطا، للاطلاع على أبرز ممارسات حكومة الإمارات، في مجال تنمية وتطوير المواهب، وتعزيز قدراتها بمهارات المستقبل.

جاء ذلك في اجتماع عقد في أبراج الإمارات، وجمع عدداً من قيادات الهيئة بالوفد الزائر، وكان في استقباله ليلى عبيد السويدي المديرة العامة للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ومريم الزرعوني مديرة إدارة تخطيط الموارد البشرية الحكومية، وميثاء كلثوم مديرة إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الهيئة.

وجاءت الزيارة في إطار البرنامج التدريبي لنخبة من قيادات مالطا التنفيذية الذي تقدمه كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ويتضمن زيارات ميدانية للدوائر الحكومية، لإطلاع الوفد على أبرز التجارب العملية، والتطبيقات العالمية الرائدة في الإدارة الحكومية، وتنمية وتطوير رأس المال البشري.

وفي مستهل الاجتماع أكدت ليلى السويدي عمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات بجمهورية مالطا، وحرص الدولة على نقل المعرفة إلى المؤسسات الحكومية والعامة في المنطقة والعالم، لإفادتها بأفضل الممارسات والتجارب المطبقة محلياً في مجال تحسين مهارات الموظفين وإعادة تشكيلها وتطويرها.

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