15000 مشارك في «تحدَّ السكري» بدبي

المصدر: دبي - البيان

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شارك في المسيرة السنوية لحملة «تحد السكري»، التي استضافتها حديقة زعبيل، أمس، أكثر من 15000 شخص، وفي إطار الحملة أبرمت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ومجموعة «لاندمارك»، شراكة استراتيجية لإطلاق برنامج «سوبر كيدز». وستركز الشراكة على تطوير كتب تعليمية تفاعلية مصورة باللغتين العربية والإنجليزية تنشر في مدارس المرحلة الابتدائية الحكومية التابعة لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (تعليم).

وانطلقت مسيرة «تحد السكري»، أمس، تحت شعار «نخطو معاً لغد أفضل»، وشهدت مشاركة سعيد محمد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، والدكتور عبدالكريم سلطان العلماء، المدير التنفيذي في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وسوسن الأميري رئيس قسم التثقيف الصحي في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (تعليم)، ورينوكا جاغتياني، رئيس مجلس إدارة مجموعة «لاندمارك».

وتضمنت فعالية «تحد السكري» مجموعة من الأنشطة، التي تهدف إلى تشجيع النشاط البدني بين المشاركين، وكانت المسيرة التي امتدت على مسافة 2 كيلو متر بمثابة نقطة تجمع مجتمعية، وشهدت المنطقة الصحية التي قدمتها «أستر دي إم للرعاية الصحية» مرافق متقدمة لاختبار نسبة الجلوكوز في الدم لجميع المشاركين، في حين استضافت منطقة الأطفال أكثر من 2000 طفل تحت الـ12 عاماً، مما يشير إلى تنامي تحول الأجيال نحو حياة أكثر صحة.

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