الإمارات وألمانيا تتعاونان لتحقيق الحياد المناخي

المصدر: ميونخ - وام

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وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إعلان نوايا مشترك مع ولاية بادن - فورتمبيرغ الألمانية، بشأن تعزيز التعاون في مجال المسرّعات الصناعية، ومرونة سلاسل التوريد، وتوظيف وتطوير حلول التكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى خفض الكربون من القطاع الصناعي، ودعم جهود تحقيق الحياد المناخي، وذلك على هامش مشاركة الوزارة في فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن، المقام في مدينة ميونخ الألمانية، من 16 إلى 18 فبراير 2024.

وقع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ونيكول هوفميستر-كراوت وزيرة الشؤون الاقتصادية والعمل والسياحة بولاية بادن فورتمبيرغ، وثيكلا ووكر وزيرة البيئة وحماية المناخ وقطاع الطاقة في الولاية الألمانية.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تماشياً مع رؤية القيادة، وضمن التوجه الاستراتيجي لتحقيق تنمية صناعية مستدامة، تحرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، على تعزيز التعاون الدولي، بهدف نقل وتبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة، بما يسهم في تعزيز استدامة وتنافسية القطاع الصناعي، والتأكيد على مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي ودولي ريادي للصناعة والابتكار.

وأضاف معاليه: «تجلى التزام الدولة بتعزيز التعاون خلال استضافتها لمؤتمر COP28، حيث قادت الإمارات العديد من المبادرات الدولية، لرفع مساهمة الصناعة في تحقيق المستهدفات العالمية لخفض الكربون، ومن أبرزها إطلاق خريطة طريق لخفض الكربون من القطاع الصناعي، والتي تمثل نموذجاً ريادياً للحد من انبعاثات الكربون بشكل مرحلي، والوصول لنسبة خفض 93 % بحلول عام 2050.

وأضاف: «يأتي التعاون مع ولاية بادن-فورتمبيرغ، استكمالاً لهذه الجهود، حيث سيسهم في تحقيق انتقال منظم ومسؤول في قطاع الطاقة، وزيادة نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع كل من مستهدفات استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.

من جهتها، معالي ثيكلا ووكر: «يعتبر الهيدروجين الوقود الأمثل لبناء مجتمعات صناعية محايدة مناخياً، ونتطلع لتعزيز التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، وعلى رأسهم دولة الإمارات، لإنشاء سوق مشتركة للهيدروجين الأخضر، حيث تتمتع كل من دولة الإمارات وولاية بادن فورتمبيرغ بالقدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر.

بدورها، قالت الدكتورة نيكونل هوفميستر-كراوت: «هدفنا هو تعزيز مكانة ولاية بادن فورتمبيرغ، كمركز عالمي للصناعة والأعمال والتكنولوجيا ،ولتحقيق ذلك، علينا تلبية كافة متطلبات الموردين، والتركيز بشكل أكبر على تطوير قدراتنا الهندسية والصناعية، وتعزيز اعتمادنا على الهيدروجين، باعتباره وقود المستقبل.

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