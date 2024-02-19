تعاون بين «استشاري الشارقة» ومركز بحوث الشرطة

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مع مركز بحوث الشرطة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي، من خلال طرح وتقديم مجموعة من الموضوعات والأفكار المجتمعية، التي من شأنها أن تسهم في خدمة المجتمع، وتعزز أداء المجلس في ممارسة دوره البرلماني.

جاء ذلك خلال استقبال معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي رئيس المجلس، في مقر المجلس وفد مركز بحوث الشرطة، تقدمهم العقيد علي سيف الذباحي نائب مدير إدارة مركز بحوث الشرطة، والوفد المرافق من المركز، في حضور حليمه العويس نائب رئيس المجلس، وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس، وعدد من أعضاء وعضوات المجلس.

وخلال اللقاء، اطلع المجلس الاستشاري على الهيكل التنظيمي لمركز البحوث، واستراتيجيات العمل وآلياته، والمسؤوليات والاختصاصات الرئيسة والفرعية، فضلاً عن الأبحاث والدراسات العلمية التي ترتكز على منهجيات دقيقة في معالجتها للقضايا الأمنية والمجتمعية، ودعم اتخاذ القرار. وتم خلال اللقاء الاطلاع على سياسة مجلة الفكر الشرطي، وأطر عملها في تبني المؤلفات العلمية الجادة، وتحكيم الأبحاث العلمية النظرية والعملية، وخطط نشرها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز