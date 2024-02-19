الشرطة السياحية بدبي تعزز التوعية بخدماتها

المصدر: دبي - البيان

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نظمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، محاضرة توعية بفندق جروفينور هاوس دبي، بحضور 270 موظفاً، وبالتعاون مع دبي للاقتصاد والسياحة، والإدارة العامة للدفاع المدني، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والشركاء الداخليين في شرطة دبي.

وأكد العميد خلفان الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية، أن التوعية الأمنية السياحية على مستوى الفنادق والمنتجعات تأتي بالتعاون مع الشركاء، وهي جزء محوري من عمل الإدارة، منوهاً باستمراريتهم في التوعية الأمنية بخدمات شرطة دبي المختصة بالسياح أو الزوار على مدار العام، حرصاً على دعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، وتعزيز الشعور بالأمان في الإمارة.

وتوجهت الإدارة العامة للدفاع المدني إلى الموظفين بالتوعية بسبل الوقاية من الحرائق، وطرق التعامل في الحوادث، وإجراءات السلامة.

في حين شارك من شرطة دبي إلى جانب إدارة الشرطة السياحية، كل من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإدارة المباحث الإلكترونية، وإدارة المفقودات والمعثورات، وإدارة التحقيقات الجنائية والإدارية، ومركز الاتصال 901.

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