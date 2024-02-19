مركز ابتكار «كهرباء دبي» ينظم «هاكاثون الطاقة النظيفة» اليوم

المصدر: دبي - البيان

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ينظم مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، الدورة الثانية من مسابقة «هاكاثون الطاقة النظيفة»، بدءاً من اليوم ويستمر إلى 21 فبراير الجاري، وذلك في إطار مشاركة الهيئة في فعاليات «الإمارات تبتكر» 2024.

وتستقطب المسابقة المبتكرين وطلاب الجامعات من مختلف أنحاء العالم، والمختصين في الابتكارات المستدامة في مجالات الطاقة، والتحول الرقمي، والارتقاء بكفاءة الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعزيز موثوقيتها، وتحقيق دمج مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة مع أنظمة الطاقة الأخرى.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نلتزم بتمكين الشباب وصقل معارفهم، وتشجيعهم على العمل في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار، لاستنباط حلول مستدامة، تسهم في تسريع انتقال الطاقة، وتحقيق الحياد الكربوني».

وأوضح أن المسابقة تتمحور حول ثلاثة مسارات رئيسة، بهدف الارتقاء بكفاءة مصادر الطاقة النظيفة وخفض تكلفتها، وضمان موثوقية واستقرار الطاقة المتجددة، إلى جانب دمج الطاقة المتجددة بسلاسة في الأنظمة الحالية، لافتاً إلى أن هذه المسارات تعمل على تحقيق أقصى قدر من الكفاءة، والتغلب على تذبذب إمدادات الطاقة الشمسية، واستثمار تقنيات تخزين وتوزيع الطاقة وتقنيات الشبكة الذكية بطريقة مبتكرة.

وأكد أن الهيئة تهدف من خلال المركز، إلى رفع مستوى الوعي حول الاستدامة، إضافة إلى صقل القدرات الوطنية، وتعزيز تنافسية الأعمال في هذا القطاع الواعد، بما يدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، ومبادرة الحياد الكربوني لإمارة دبي، لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

من ناحيته، قال المهندس وليد بن سلمان النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: تعتبر مسابقة «هاكاثون الطاقة النظيفة»، جزءاً من مساعي الهيئة لدعم جهود مواجهة التغير المناخي، وتعزيز الاستدامة البيئية.

وشدت الدورة الأولى من مسابقة هاكاثون الطاقة النظيفة، منافسة بين 48 مشاركاً من المبتكرين وطلاب الجامعات والمختصين، واستقطبت المسابقة ما يزيد على 110 طلبات مشاركة من 16 بلداً، واختتمت فعالياتها بتتويج أربعة فائزين بأربع جوائز نقدية قيّمة.

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