«تنمية الموارد البشرية»: 80 فرصة عمل للأطباء المواطنين في «السعودي الألماني بدبي»

المصدر: دبي - وام

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أعلن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية و«السعودي الألماني الصحية» إبرام عقد شراكة لتعزيز توظيف الأطباء الإماراتيين في مستشفى السعودي الألماني بدبي، وذلك من خلال منحهم 80 فرصة عمل.

جاء ذلك خلال فعالية بعنوان «يوم الطبيب الإماراتي» في مقر مستشفى السعودي الألماني بدبي، للاطلاع على الفرص المتاحة والاستماع لقصص نجاح من زملائهم المواطنين الذين سبقوهم في دخول القطاع الخاص وأثر ذلك على مسيرتهم المهنية.

وقّع عقد الشراكة كل من عبد العزيز الفلاحي المشرف العام للتوظيف في دبي بمجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، وبالنيابة عن المستشفى مكارم صبحي بترجي رئيس السعودي الألماني الصحية.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «إن توفير فرص للأطباء الإماراتيين في مؤسسات مرموقة مثل مستشفى السعودي الألماني يُسهم في إثراء قطاع الرعاية الصحية بخبرات المواطنين، مشيرا إلى أن الشراكة تأتي لتُجسد دور المجلس في تمكين القطاعات الاستراتيجية مثل القطاع الصحي من خلال مبادرات وشراكات نوعية.

من جهته أكد مكارم صبحي بترجي رئيس السعودي الألماني الصحية، الالتزام بتنمية وتمكين المواهب المواطنة الإماراتية من خلال التركيز على مساهمتهم في مجال الرعاية الصحية لافتا إلى ضرورة خلق مسارات للكفاءات المواطنة للتأثير إيجاباً على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للإنسان في الدولة.

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