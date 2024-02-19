«الشارقة الخيرية» تستهدف توزيع 3500 سلة غذائية رمضانية

المصدر: الشارقة - البيان

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تستهدف جمعية الشارقة الخيرية توزيع 3500 سلة غذائية في شهر رمضان المبارك على الأسر المتعففة، داعية متبرعيها إلى دعم مشروعها الرمضاني «السلة الرمضانية» الذي يمثل رافداً من روافد العطاء والتكافل الاجتماعي لتمكين الأسر المتعففة من استقبال شهر رمضان المبارك.

وأكد محمد سُليم المنعي مدير إدارة المساعدات بجمعية الشارقة الخيرية أن الجمعية تحرص على تنفيذ مشروع السلة الرمضانية بشكل متواصل على الأسر المتعففة، وتعول على دعم المحسنين وتبرعاتهم للوصول إلى مزيد من المستحقين عبر استهداف توزيع 3500 سلة غذائية، فالجمعية لديها أعداد كبيرة من الأسر المتعففة.

وتابع: نسعى جاهدين لرفع المخصصات التي تدعم الأسر المتعففة وتركز على دعم الأقربين بالاستفادة من المشاركات المجتمعية وقنوات التعاون القائمة مع عدد من الجهات المتعاونة.

وأشار إلى أن السلة الرمضانية أحد المشروعات الرئيسة في الحملة الرمضانية، إذ تهتم الجمعية بدعم الأسر المتعففة قبيل حلول الشهر الكريم عبر هذه الحزمة من المواد المتنوعة وهي مبادرة مجتمعية تشجع أفراد ومؤسسات المجتمع على الجود وتبرز مدى الترابط بين شرائح المجتمع حيث الغني يعطي المتعفف وجمعية الشارقة الخيرية تمثل حلقة الوصل في تنفيذ هذه العملية بين المتبرعين والمستحقين بشكل منظم ووفق آليات متبعة ونهج قويم يركز على توصيل المساعدات لمستحقيها.

وأفاد بأن قنوات المساهمة والتبرع متاحة أمام الجميع للمشاركة الكلية أو المساهمات الجزئية في مشروع السلة الرمضانية، عبر الرابط الذكي الذي يتيح التبرع عبر آبل باي وسامسونج باي والرسائل القصيرة والتحويلات البنكية، إلى جانب الاتصال بالرقم المجاني 80014 لطلب مندوب لتسلّم التبرعات، أو زيارة مقر الجمعية أو أحد فروعها.

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