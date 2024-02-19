«كليفلاند كلينك أبوظبي» يقدم علاجاً مطوراً لأورام البروستات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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كشف مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من شبكة M42، عن تقديمه تقنية الموجات فوق الصوتية المركزة وعالية الكثافة في أبوظبي، في خطوة تثري الخيارات العلاجية المتقدمة والمتاحة لمرضى أورام البروستات ضمن حرمه الطبي.

ويعد العلاج الجديد الذي يحمل اسم Focal One إجراءً ثورياً وغير جراحي يوفر للمرضى بديلاً لرعاية مرضهم بأدنى حدود التدخل. وقال الدكتور وليد حسن رئيس قسم أمراض المسالك البولية بمعهد التخصصات الجراحية الدقيقة في المستشفى: «على الرغم من أن علاج الموجات فوق الصوتية المركزة وعالية الكثافة Focal One ليس مناسباً لجميع مرضى أورام البروستات، فإنه يبقى خياراً علاجياً فعالاً بالنسبة للمرضى المصابين بدرجة منخفضة من السرطان ويرغبون في تجنب العلاجات الأكثر تدخلاً مثل الجراحة والعلاج الإشعاعي، كما أن مدة التعافي من هذا العلاج أقصر بشكل عام، في حين يقدم مرونة عالية تتمثل في القدرة على إعادة تطبيقه في حال عودة الورم أو عدم شفائه بشكل كامل».

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