جناح جو شرطة رأس الخيمة ينقذ 8 عالقين في منطقة جبلية وعرة

المصدر: البيان

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تماشياً مع دوره المجتمعي ومسؤولياته المهنية والإنسانية وفي إطار حرصه على تعزيز جودة الحياة لكل من يعيش في الإمارة نفذ قسم جناح الجو في شرطة رأس الخيمة عملية إنقاذ لثمانية أشخاص أجانب علقوا في إحدى المناطق الجبلية الوعرة على ارتفاع 3500 قدم.

وحول تفاصيل هذه الحادثة أشار المقدم عبد الله علي الشحي رئيس قسم جناح الجو بالإنابة في شرطة رأس الخيمة إلى أنها بدأت بتلقي غرفة العمليات بلاغا يفيد بوجود 8 أشخاص من الجنسية الأجنبية عالقين في إحدى المناطق الجبلية الوعرة شمال الإمارة ليتم على الفور توجيه إحدى الطائرات العمودية التابعة للقسم إلى الموقع المحدد حيث تم انقاذ وإجلاء العالقين بالتعاون مع بعض الجهات المعنية وكانوا يتمتعون بصحة جيدة، مضيفا أنه تم إجلاء الأشخاص الثمانية إلى منطقة آمنة سهلة الوصول إليها.

وأكد المقدم الشحي جاهزية واستعداد منتسبي القسم الدائمة للتعامل مع مختلف البلاغات الواردة وفق أعلى المعايير.

ودعا أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزائرين إلى توخي الحيطة الحذر عند التوجه للمناطق الجبلية والابتعاد قدر الإمكان عن المناطق الوعرة ومناطق جريان الأودية التي تشكل تهديداً على سلامتهم مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية التي من شأنها الحيلولة دون تعرضهم لأية مخاطر.

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