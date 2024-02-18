محمد بن راشد: 3.5 تريليونات درهم تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية لأول مرة في تاريخ الدولة الاقتصادي

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن أرقام التجارة الخارجية غير النفطية من السلع والخدمات بلغت مستوى جديداً بلغ 3.5 تريليونات درهم في 2023 وذلك لأول مرة في تاريخ الإمارات الاقتصادي رغم التراجع العالمي في حركة التجارة الدولية حسب تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مضيفاً سموه أن كل صباح في دولة الإمارات يحمل إنجازاً جديداً بحمدالله.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "كل صباح في دولة الإمارات يحمل إنجازاً جديداً بحمدالله … حيث وصلتنا اليوم أرقام تجارتنا الخارجية غير النفطية من السلع والخدمات والتي بلغت مستوى جديد بلغ 3.5 تريليونات درهم في 2023 وذلك لأول مرة في تاريخ الدولة الاقتصادي رغم التراجع العالمي في حركة التجارة الدولية حسب تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية".

وأضاف سموه "أشرنا في بداية 2023 بأنه سيكون عاماً اقتصادياً قياسياً .. ورسخت دولة الإمارات جسور جديدة من التعاون عبر اتفاقيات شراكة شاملة في 2023 .. فقفزت تجارتنا الخارجية مع أهم عشرة شركاء تجاريين 26٪ .. ومع تركيا لأكثر من 103٪ .. ومع هونغ كونغ-الصين 47٪ .. ومع الولايات المتحدة 20٪ .. وذلك خلال عام واحد فقط".

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد "الإمارات اليوم في قلب الحركة التجارية الدولية.. والتزاماتها الاقتصادية مع الجميع مستمرة .. وشعارنا سيبقى بأننا نقول ما نفعل ونفعل ما نقول".

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