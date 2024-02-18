لطيفة بنت محمد: القمة العالمية للحكومات فرصة للاستلهام وتبادل الأفكار

المصدر: دبي - البيان

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أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، سعادتها بلقاء مجموعة من الخبراء والمسؤولين من جهات عدة، خلال القمة العالمية للحكومات، في دبي، التي اختتمت أعمالها أخيراً، موضحة سموها، في تدوينات على حسابيها في موقعي «إنستغرام» و«إكس»، أن القمة تمثل فرصة استثنائية للاستلهام وتبادل الأفكار، كما أشارت سموها إلى الحرص الكبير على التعاون المشترك وتعزيز الابتكار، بهدف نهضة المشهد الثقافي والإبداعي محلياً وعالمياً.

وجاء في تدوينات سموها: «سعدت بلقاء مجموعة من الخبراء والمسؤولين من جهات عدة، خلال القمة العالمية للحكومات، المنصة العالمية التي تجمع تحت مظلتها قادة الفكر والخبراء وصناع القرار من جميع أنحاء العالم، للمشاركة والمساهمة في تشكيل الحكومات المستقبلية، بحيث تمثل فرصة استثنائية لنا للاستلهام وتبادل الأفكار...».

وتابعت سموها: «نتطلع للتعاون المشترك وتعزيز الابتكار بهدف نهضة المشهد الثقافي والإبداعي محلياً وعالمياً، والمضي قدماً نحو ضمان مستقبل أكثر إشراقاً للبشرية».

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